«Я всё время терплю»: Познер пожаловался на Урганта

Тепло поздоровавшись с Познером, Ургант в первую очередь поинтересовался, чем знаменитый журналист остался недоволен в ходе съёмок в Японии.

«Вы шутите три четверти шуток не смешных. Во-вторых, вы говорите беспрестанно, невозможно вставить и слова. В-третьих, вы всегда опаздываете. Это что-то невероятное», — пожаловался Познер.

При этом он отметил, что Ургант никогда не опаздывает на поезд или самолёт, но позволяет себе игнорировать пунктуальность во встречах с друзьями. В качестве примера Познер привёл случай в японском отеле, когда они с Ургантом договорились вместе позавтракать, и телеведущий опоздал на полчаса.

«Я заходил в ваш номер проверять, ушли ли вы», — пошутил Иван.

«Слёзы одни», — парировал Познер, отметив, что нелепые попытки оправдаться всегда вызывают у него жалость.

При этом журналист подчеркнул, что недостатки Урганта проявляются из раза в раз в процессе совместной работы, поэтому ему приходится «терпеть» молодого коллегу.