Названы вакансии мая с самыми большими зарплатами

Сегодня самые привлекательные вакансии предполагают зарплату выше 200 тысяч рублей в месяц. Причем такие заработки обещают как "белым", так и "синим воротничкам". Рейтинг таких вакансий составил портал hh.ru (есть в распоряжении "РГ").

Больше всего работодатели готовы платить IT-специалистам. В Санкт-Петербурге есть вакансий на должность Senior Python Developer с зарплатой от 250 тысяч рублей на руки. В Москве Senior Frontend developer — от 170 до 260 тысяч до вычета НДФЛ и в Калининграде для руководителя группы разработчиков C++ (Team Lead) — 170 — 220 тысяч до вычета налогов.

Посоревноваться с ними в зарплатах могут менеджеры высшего звена. Так, в обеих столицах работодатели ищут директоров по логистике на зарплату от 200 до 300 рублей на руки. Также нужен руководитель отдел продаж (в Москве) на 200-250 тысяч рублей на руки, специалист по закупкам (в Московской области) — на 150-200 тысяч на руки.

Не меньше готовы платить и хорошим поварам. Так, в Москве ищут шеф-повара, предлагаемая зарплата — от 200 тысяч рублей на руки. В Норильске тоже есть вакансия на такую должность, хотя зарплата пониже, 100-160 тысяч рублей на руки.