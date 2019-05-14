В Великобритании местный житель вызвал полицию, испугавшись плюшевого тигра

Житель деревни Силвертон вызвал полицию из-за того, что его сосед якобы держит в клетке тигра, который оказался мягкой игрушкой, сообщает Daily Mail.

Обеспокоенный местный житель позвонил в Королевское общество защиты животных. Для того, чтобы разобраться в ситуации, на место выехала инспектор графства Девон Мария Цвайгер.

Она выяснила, что за хищного зверя очевидец принял мягкую игрушку. Ее соседские дети специально поместили в клетку для того, чтобы живущим там кроликам было веселее.