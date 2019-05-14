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В Великобритании местный житель вызвал полицию, испугавшись плюшевого тигра 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: RSPCA
Житель деревни Силвертон вызвал полицию из-за того, что его сосед якобы держит в клетке тигра, который оказался мягкой игрушкой, сообщает Daily Mail.
Обеспокоенный местный житель позвонил в Королевское общество защиты животных. Для того, чтобы разобраться в ситуации, на место выехала инспектор графства Девон Мария Цвайгер.
Она выяснила, что за хищного зверя очевидец принял мягкую игрушку. Ее соседские дети специально поместили в клетку для того, чтобы живущим там кроликам было веселее.
"Звонивший человек был уверен, что заметил тигра. Его не стоит винить, — сказала Мария. — В любом случае, я рада, что есть люди, которые готовы прийти на помощь животным".
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Общество , В мире , Силвертон , Великобритания
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