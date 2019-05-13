Как в дешевом сериале: Малахов осадил дочерей Доренко в прямом эфире

В студии ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» участники передачи рассказали о причинах смерти журналиста Сергея Доренко , скончавшегося 9 мая во время поездки на мотоцикле из-за разрыва аорты. Большинство гостей убеждены в правдивости официальной версии трагедии. Как сообщила коллега радиоведущего Анастасия Оношко, Доренко действительно знал о проблемах со здоровьем.

«Он жаловался на давление, наблюдался у кардиолога, помню, как заявил про аневризму и шутил, что может умереть в любой момент прямо в эфире», — рассказала она.

По словам криминалиста Михаила Игнатова, с таким заболеванием передвижение на мотоцикле категорически запрещено. Он отметил, что из-за перенапряжения поднимается кровяное давление, что могло спровоцировать разрыв аневризмы. Игнатов также не исключил, что смерть могла наступить в результате назначенного Доренко лечения.

Друг журналиста Бронислав Виногродский рассказал, что незадолго до смерти Доренко не упоминал о проблемах со здоровьем.

«Никаких особых жалоб я от него не слышал, — подчеркнул он. — Любил это [мотоциклы — прим. «Газета.Ru»] как игрушки какие-то. Но Сергей был деловым человеком, если он решил, то «шел до конца».

В то же время писатель вспомнил, что однажды Доренко все же пожаловался на давление, однако тот не придал этому особого значения.

«Я сфотографировал его из окна и пригласил в гости, — признался Виногродский. — Сережа не захотел пить чай, пожаловался, что у него давление, мушки перед глазами. Принесли ему воды в графине. Он перед этим проехал довольно много километров на мотоцикле. По его рассказам, он ездил в Кострому. Это довольно долгая дорога. Он проехал в этот день не меньше 300, а может, и все 500 километров. Посидел и поехал дальше. Через несколько часов я его увидел в городе, удивился. Это была последняя наша встреча».

Также присутствующие обсудили недавний скандал в семье радиоведущего. Церемония прощания с журналистом, запланированная на 12 мая, была отменена из-за отказа полиции выдать тело усопшего вдове. Согласно СМИ, дочери Доренко от первого брака выступили против решения его молодой жены Юлии по поводу кремации. По некоторым данным, повторная экспертиза может занять от 10 дней до месяца.

«Это стыд. Честно говоря, не хотелось бы об этом говорить. Это какое-то безумие, которое охватило дочек, и оно закончится. Его похоронят, и он останется в нашей памяти не из-за этого, а из-за того, что он незаменим — как человек, как голос, как чувство юмора, как уникальное существо», — отметил близкий друг Доренко, режиссер Павел Лунгин.

В добавление к словам народного артиста России Оношко подчеркнула, что покойный до конца дней оставался «абсолютным атеистом» и ему было плевать на «обряды».

Ведущий программы Андрей Малахов посетовал на то, что история вокруг похорон Доренко напоминает сериал. Тогда радиоведущий Михаил Хазин пояснил, что после смерти близкого человека поведение родственников может быть «не всегда адекватно».

Комментируя версию дочерей Доренко, о том, что его могли отравить, Виногродский предположил, что девушки могли не простить отца за то, что тот «бросил маму». «Сами себе что-то придумали и поверили в это», — заключил он.

Писатель отметил, что Доренко был хорошим отцом и никогда никого не выделял.

«Он не выделял никого особенно среди своих пятерых детей. Любил. Заботился. В первом браке все оставил. Я считаю, что версия с отравлением Сергея — это полная бессмыслица на уровне какого-то бреда. Я не помню, что Сергей хотя бы хоть раз говорил, что ему кто-то угрожает», — поведал приятель радиоведущего.

Актер Станислав Садальский , в свою очередь, заявил, что главного редактора радиостанции «Говорит Москва» действительно могли убить.

«Дочери говорят глупость, но я думаю, что его отравили: есть же какие-то газы. Они говорят, это сделала Юля, но у пары была безумная любовь. Девочек интересует недвижимость. Сережа был прагматичным, но не ставил деньги во главу угла», — рассудил артист.

Церемония прощания с Сергеем Доренко и кремация были запланированы 12 мая на 11.00 мск, они должны были пройти на Троекуровском кладбище.