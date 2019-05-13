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Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за оправдание бандеровцев 

Ридус + ещё 1 27 минут назад
Фото: РИА Новости
В эфире ток-шоу «Кто против?» на канале «Россия-1» телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии украинского политолога и писателя Всеволода Непогодина.
Соловьев выгнал из студии поругавшихся гостей
Во время программы между Соловьевым и Непогодиным разгорелся спор на тему коллаборационизма на Украине в годы Великой Отечественной войны.
В частности, ведущий напомнил своему оппоненту, что в армии Украины популяризируется нацизм, а также героизируется личность Степана Бандеры, являвшегося лидером украинского националистического движения на территории Западной Украины.
Оправдывая этот факт, Непогодин заявил, что Бандера является символом борьбы против «сталинизма», а также «альтернативой борьбы за свою свободу».
Услышав эти слова, Соловьев пришел в ярость, стал оскорблять гостя и в итоге прогнал его в грубой форме. «То есть ты, у меня в студии, говоришь то, что человек имел право воевать на стороне Гитлера, потому что это „альтернатива“ борьбы? Пошел вон отсюда!» — воскликнул ведущий в гневе.
В видеозаписи фрагмента ток-шоу этот инцидент можно увидеть через 8 минут после начала.
В конце марта во время эфира программы «Кто против?» Соловьев выгнал из студии двух гостей, которые устроили свару.
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