Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за оправдание бандеровцев

В эфире ток-шоу «Кто против?» на канале «Россия-1» телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии украинского политолога и писателя Всеволода Непогодина.

Во время программы между Соловьевым и Непогодиным разгорелся спор на тему коллаборационизма на Украине в годы Великой Отечественной войны.

В частности, ведущий напомнил своему оппоненту, что в армии Украины популяризируется нацизм, а также героизируется личность Степана Бандеры, являвшегося лидером украинского националистического движения на территории Западной Украины.

Оправдывая этот факт, Непогодин заявил, что Бандера является символом борьбы против «сталинизма», а также «альтернативой борьбы за свою свободу».

Услышав эти слова, Соловьев пришел в ярость, стал оскорблять гостя и в итоге прогнал его в грубой форме. «То есть ты, у меня в студии, говоришь то, что человек имел право воевать на стороне Гитлера, потому что это „альтернатива“ борьбы? Пошел вон отсюда!» — воскликнул ведущий в гневе.

В видеозаписи фрагмента ток-шоу этот инцидент можно увидеть через 8 минут после начала.

В конце марта во время эфира программы «Кто против?» Соловьев выгнал из студии двух гостей, которые устроили свару.