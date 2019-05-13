Жители деревни взбунтовались против студии Михалкова

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Жители деревни взбунтовались против попытки студии Михалкова устроить пожар 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В Карелии жители деревни Кинерма, принятой в Ассоциацию самых красивых деревень России, потребовали запретить постановочный пожар во время съемок фильма «Огонь» про подвиг пожарных, который снимает студия Никиты Михалкова «ТРИТЭ».
Пожар собираются устроить в одном из деревянных зданий Кинермы, рассказала порталу «Республика» местная жительница Ольга Гоккоева.
Как отметила женщина, на территории деревни находятся 10 памятников архитектуры. Гоккоева сообщила, что жители деревни разослали электронные письма в различные инстанции Карелии и остальной России с требованиями запретить разводить огонь в здании.
Между тем источник в студии «ТРИТЭ» рассказал, что пожар запланирован в техническом здании, удаленном от деревни примерно на 500 метров. Глава карельского управления МЧС Сергей Шугаев заверил, что ситуация вокруг съемок фильма будет взята под контроль. По его словам, кинематографы не обращались в МЧС с вопросами обеспечения пожарной безопасности.
«Я возьму эту ситуацию под свой контроль и направлю на место съемок представителя пожарного надзора», — заявил Шугаев.
В феврале Росприроднадзор заподозрил студию Михалкова в загрязнении реки в Санкт-Петербурге.
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Общество , Видео , Никита Михалков , МЧС , Республика Карелия
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