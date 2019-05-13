Путин призвал увековечить память экс-главы завода имени Горбунова Копылова

"Надеюсь, что трагические годы середины 90-х …в нашей истории не повторятся, и (не повторятся) в истории предприятия. Было бы правильным увековечить память выдающегося авиастроителя, бывшего генерального директора Копылова", — сказал Путин в ходе общения с рабочими предприятия.

Виталий Копылов с 1973 по 1994 годы возглавлял авиазавод, сделав многое для выживания предприятия после распада СССР.

Главе государства рассказали, что его именем названа одна из машин, произведённых на предприятии, и президент РФ одобрил идею.