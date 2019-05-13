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Путин призвал увековечить память экс-главы завода имени Горбунова Копылова 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости увековечить память бывшего главы авиазавода имени Горбунова в Казани Виталия Копылова, спасавшего предприятие в тяжелое время начала 1990-х годов.
"Надеюсь, что трагические годы середины 90-х …в нашей истории не повторятся, и (не повторятся) в истории предприятия. Было бы правильным увековечить память выдающегося авиастроителя, бывшего генерального директора Копылова", — сказал Путин в ходе общения с рабочими предприятия.
Виталий Копылов с 1973 по 1994 годы возглавлял авиазавод, сделав многое для выживания предприятия после распада СССР.
Главе государства рассказали, что его именем названа одна из машин, произведённых на предприятии, и президент РФ одобрил идею.
"И вообще надо подумать ещё в рамках страны это сделать", — сказал Путин.
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Общество , Виталий Копылов , Владимир Путин , Казань
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