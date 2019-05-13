Адвокат рассказал о квартирах и деньгах Доренко

Адвокат рассказал, кому достанутся квартиры и деньги Доренко

Журналист и радиоведущий Сергей Доренко после развода оставил жене и троим детям от первого брака «очень много денег». Об этом изданию «Московский комсомолец» рассказал юрист Виталий Белочистов, участвовавший в бракоразводном процессе Доренко.

Доренко был женат во второй раз. От первого брака у журналиста остались дочери Ксения и Екатерина и сын Прохор. Во втором браке у Доренко родились дочери Вера и Варвара.

Адвокаты журналиста в 2013 году рассказывали, что Доренко оставил первой семье четыре квартиры в Минске, две квартиры в Москве, дома в Барвихе и на Николиной Горе.

При этом судебные тяжбы с первой женой Мариной продолжались вплоть до 2019 года. Например, 11 марта 2019 года Замоскворецкий суд Москвы отказал Марине Доренко в апелляционной жалобе на очередное решение суда о разделе совместно нажитого имущества.

Белочистов утверждает, что Доренко оставил первой семье не только недвижимое имущество, но и большую сумму денег, а кроме того, постоянно помогал детям.

«Всю свою жизнь Сергей Доренко существенно помогал Прохору: оплачивал его учебу, снимал ему квартиру. Это был прекрасный заботливый отец. Я давно знаю его, я не только его юрист», — сказал собеседник издания.

Юрист рассказал, что если журналист успел написать завещание, то наследство получат лишь те, кто указан в завещании. В случае, если завещания нет, то наследство в равных долях получат ближайшие родственники: дети, родители, супруги.

Напомним, 9 мая журналист и радиоведущий Сергей Доренко скоропостижно скончался в Москве в возрасте 59 лет. Во время поездки на мотоцикле по центру города ему внезапно стало плохо, после чего он упал на проезжую часть. Врачам не удалось его спасти. По официальным данным, причиной смерти стал разрыв аорты.