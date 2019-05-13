ЦКС создает интерактивную карту наполнения мусорных контейнеров

Центр коммунального сервиса создает в Челябинске ситуационный центр. В нем на специальных экранах отображается информация о состоянии площадок для сбора твердых коммунальных отходов. Утром или в любое другое время при получении жалобы горожан пункты размещения баков с мусором отображаются красным сигналом, как заполненные. Когда машина забирает содержимое, рабочий делает снимок, на основании которого оператор меняет цвет значка на зеленый. Предусмотрен и третий вариант — когда мусоровоз по какой-то причине не может подобраться к контейнерам. Об этом немедленно сообщается в ситуационный центр, объект отмечают желтым цветом и экстренно принимают меры. В случае, если где-то ситуация особенно осложняется, туда перенаправляют больше машин или меняют очередность их подачи.

Такая система позволит избежать ситуаций переполнения контейнерных площадок. Это будет удобно и регоператору, и населению, и надзорным ведомствам. В будущем интерактивная карта должна стать доступна для рядовых пользователей.

«Как показала работа недавно запущенной «горячей линии», большое количество нареканий от людей вызывает несвоевременный вывоз мусорных контейнеров. Новая система позволит оперативнее реагировать на обращения челябинцев и улучшит качество работ по организации вывоза твердых коммунальных отходов», — прокомментировал исполняющий обязанности министра экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

Сейчас карта находится в процессе формирования. Для ее создания сотрудники ЦКС лично посещают каждую контейнерную площадку, фиксируют ее состояние, оценивают подъездные пути для спецтехники подрядчиков, определяют ответственных лиц. Только в Челябинске насчитывается около 3,5 тысячи мусорных площадок, а с учетом юрлиц — все 6 тысяч. Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе ЦКС, разрабатывается аналогичная платформа и для других городов, внесенных в территориальную схему обращения с отходами кластеров в Челябинской области — Магнитогорска и Карабаша. Уже сейчас в основе виртуальной карты лежит территория протяженностью 600 км.

«Все точки, нанесенные на карту, посетили наши инспекторы. Создание такого ситуационного центра — это уникальный опыт», — рассказал директор ООО «ЦКС» Алексей Бубнов.