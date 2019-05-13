В РФ предложили праздновать День победы над Японией

Группа депутатов от фракции КПРФ предложила сделать 3 сентября днем Победы над милитаристской Японией . Соответствующий законопроект внесен в Госдуму , сообщает агентство «Москва».

«Законопроектом предлагается дополнить перечень дней воинской славы, закрепленных в Федеральном законе «О днях воинской славы и памятных датах России» новым днем воинской славы: 3 сентября — День Победы над милитаристской Японией (1945 г.)», — говорится в пояснительной записке к документу.

Депутаты пояснили, что в 1945 году день 3 сентября был объявлен праздником победы над Японией, но в 1995 году не был включен в новый закон «О днях воинской славы и памятных датах России». В перечне оказался лишь день окончания Второй мировой войны, отмечаемый 2 сентября.

По мнению авторов законопроекта, этого недостаточно, поскольку суть события, связанного с полным разгромом вооруженных сил милитаристской Японии, не отражена.

Предполагается, что День Победы над милитаристской Японией будет рабочим днем. Проведение мероприятий, посвященных этому дню, будет осуществляться по решениям органов государственной власти за счет средств федерального бюджета, региональных и местных бюджетов, а также внебюджетных средств и добровольных взносов и пожертвований.