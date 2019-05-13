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В РФ предложили праздновать День победы над Японией 

Рамблер + ещё 2 10 минут назад
Фото: ТАСС
Группа депутатов от фракции КПРФ предложила сделать 3 сентября днем Победы над милитаристской Японией. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, сообщает агентство «Москва».
«Законопроектом предлагается дополнить перечень дней воинской славы, закрепленных в Федеральном законе «О днях воинской славы и памятных датах России» новым днем воинской славы: 3 сентября — День Победы над милитаристской Японией (1945 г.)», — говорится в пояснительной записке к документу.
Депутаты пояснили, что в 1945 году день 3 сентября был объявлен праздником победы над Японией, но в 1995 году не был включен в новый закон «О днях воинской славы и памятных датах России». В перечне оказался лишь день окончания Второй мировой войны, отмечаемый 2 сентября.
По мнению авторов законопроекта, этого недостаточно, поскольку суть события, связанного с полным разгромом вооруженных сил милитаристской Японии, не отражена.
Предполагается, что День Победы над милитаристской Японией будет рабочим днем. Проведение мероприятий, посвященных этому дню, будет осуществляться по решениям органов государственной власти за счет средств федерального бюджета, региональных и местных бюджетов, а также внебюджетных средств и добровольных взносов и пожертвований.
«Данная инициатива крайне важна для поддержания территориальной целостности России на Дальнем Востоке, восстановления исторической справедливости, обеспечения должного уважения к нашим предкам, отдавшим свои жизни в борьбе против фашизма и милитаризма, воспитания подрастающего поколения в духе любви к Родине», — отмечают авторы инициативы.
Комментарии108
Общество , Госдума , КПРФ , АГН "Москва" , Япония
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