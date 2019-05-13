Губернатор назвал россиянку шизоидной дурой и заявил о взломе

В своей публикации глава региона указал, что в 2019 году на акцию «Бессмертный полк» в Смоленске вышли 35 тысяч горожан при численности населения в 300 тысяч. На это женщина заметила, что он завысил число участников мероприятия.

«На эту шизоидную дуру Азаренкову я не обращаю внимания, и Вам также не советую))», — написано в его ответе на ее комментарий.

Позднее ответ был удален, издание опубликовало скриншот с высказыванием. В ответ Азаренкова обещала подать на чиновника в суд.

Как отмечает Keytown.me, ранее Островский неоднократно уверял, что ведет свой аккаунт в соцсети сам. При этом в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» он сказал, что его страница в Facebook была взломана. Произошедшее он назвал провокацией.