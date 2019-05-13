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Губернатор назвал россиянку шизоидной дурой и заявил о взломе 

Lenta.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: Facebook/ Александр Островский
Губернатор Смоленской области Алексей Островский на своей странице в Facebook назвал шизоидной дурой местную жительницу Анну Азаренкову, которая раскритиковала его за пост с поздравлением на День Победы, пишет региональный портал Keytown.me.
В своей публикации глава региона указал, что в 2019 году на акцию «Бессмертный полк» в Смоленске вышли 35 тысяч горожан при численности населения в 300 тысяч. На это женщина заметила, что он завысил число участников мероприятия.
«На эту шизоидную дуру Азаренкову я не обращаю внимания, и Вам также не советую))», — написано в его ответе на ее комментарий.
Позднее ответ был удален, издание опубликовало скриншот с высказыванием. В ответ Азаренкова обещала подать на чиновника в суд.
Как отмечает Keytown.me, ранее Островский неоднократно уверял, что ведет свой аккаунт в соцсети сам. При этом в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» он сказал, что его страница в Facebook была взломана. Произошедшее он назвал провокацией.
«Кто-то действовал очень грамотно, сначала разместил этот пост, потом его откорректировал, а потом его удалил. Тот, кто хотел мне навредить, сделал это очень профессионально», — указал губернатор, добавив, что сейчас сотрудники IT-департамента областной администрации пытаются вычислить взломщика.
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Комментарии1
Общество , Алексей Островский , Радиостанция "Говорит Москва" , Смоленская Область
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