В России хотят усложнить бракоразводный процесс

Как отмечается, с этой инициативой он намерен обратиться к премьер-министру страны Дмитрию Медведеву

Согласно предложению Петрова, необходимо установить "санитарную паузу" в 2-3 месяца. В течение этого времени пары могут тщательно обдумать свое решение.

Если у пары есть дети, то "санитарную паузу" следует увеличить до полугода. Кроме того, супруги должны будут подтвердить свое намерение развестись два раза — после подачи заявления и после окончания срока паузы.

Он также отметил, что парам следует посещать психолога, который может помочь сохранить их брак.

Ранее сообщалось, что в России стали реже заключать брак.