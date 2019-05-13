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В России хотят усложнить бракоразводный процесс 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Depositphotos
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил усложнить бракоразводный процесс, чтобы уменьшить число распадающихся браков. Об этом сообщает News.ru.
Как отмечается, с этой инициативой он намерен обратиться к премьер-министру страны Дмитрию Медведеву.
Согласно предложению Петрова, необходимо установить "санитарную паузу" в 2-3 месяца. В течение этого времени пары могут тщательно обдумать свое решение.
Если у пары есть дети, то "санитарную паузу" следует увеличить до полугода. Кроме того, супруги должны будут подтвердить свое намерение развестись два раза — после подачи заявления и после окончания срока паузы.
Он также отметил, что парам следует посещать психолога, который может помочь сохранить их брак.
Ранее сообщалось, что в России стали реже заключать брак.
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Общество , Дмитрий Медведев , Владимир Петров , Ленинградская область
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