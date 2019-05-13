Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил усложнить бракоразводный процесс, чтобы уменьшить число распадающихся браков. Об этом сообщает News.ru.
Как отмечается, с этой инициативой он намерен обратиться к премьер-министру страны Дмитрию Медведеву.
Согласно предложению Петрова, необходимо установить "санитарную паузу" в 2-3 месяца. В течение этого времени пары могут тщательно обдумать свое решение.
Если у пары есть дети, то "санитарную паузу" следует увеличить до полугода. Кроме того, супруги должны будут подтвердить свое намерение развестись два раза — после подачи заявления и после окончания срока паузы.
Он также отметил, что парам следует посещать психолога, который может помочь сохранить их брак.
Ранее сообщалось, что в России стали реже заключать брак.