Тело Доренко кремируют

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Тело Сергея Доренко кремируют, сообщила «Говорит Москва» 

Газета.Ru 1 час назад
Тело главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко, вероятнее всего, кремируют, заявил генеральный директор радиостанции Владимир Мамонтов. Об этом сообщает РИА "Новости".
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По словам Мамонтова, это было личным пожеланием Доренко.
Он отметил, что сам журналист неоднократно говорил о том, что часть его праха нужно захоронить, а часть — развеять в Крыму, поскольку Доренко родился в Керчи.
Ранее дочь Доренко Екатерина принесла извинения поклонникам и близким отца за то, что церемонию прощания с журналистом отменили в последний момент.
Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко умер после падения с мотоцикла в возрасте 59 лет 9 мая.
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Общество , Видео , Сергей Доренко , Владимир Мамонтов , Радиостанция "Говорит Москва"
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