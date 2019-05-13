Тело Доренко кремируют

Тело Сергея Доренко кремируют, сообщила «Говорит Москва»

По словам Мамонтова, это было личным пожеланием Доренко.

Он отметил, что сам журналист неоднократно говорил о том, что часть его праха нужно захоронить, а часть — развеять в Крыму, поскольку Доренко родился в Керчи.

Ранее дочь Доренко Екатерина принесла извинения поклонникам и близким отца за то, что церемонию прощания с журналистом отменили в последний момент.

Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко умер после падения с мотоцикла в возрасте 59 лет 9 мая.