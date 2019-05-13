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Российский телеканал «пообщался» с покойной певицей на похоронах Доренко 

Уралинформбюро 43 минуты назад
Телеканал "Звезда" сообщил, что корреспондент издания побывал на несостоявшихся похоронах журналиста Сергея Доренко и якобы взял интервью у умершей четыре года назад певицы Елены Образцовой. Соответствующий материал был опубликован на сайте издания 12 мая.
Удаленная сейчас новость под названием "Образцова рассказала, на какие компромиссы шел Доренко в своей работе" начинается со слов "Народная артистка СССР, оперная певица Елена Образцова, которая приехала на похороны журналиста Сергея Доренко на Троекуровом кладбище, поговорила с представителями СМИ". При этом заранее было известно, что церемония прощания с журналистом отложена, так как полиция запретила выдавать тело покойного для захоронения или кремации его вдове из морга "в связи с необходимостью повторной судебно-медицинской экспертизы". Но, видимо, сотрудников издания это не смутило.
Елена Образцова же "рассказала" журналистам, что Сергей Доренко был "высочайшим профессионалом высочайшего класса, очень любящим людей". Стоит напомнить, что певица скончалась 12 января 2015 года в возрасте 75 лет, передает "Уралинформбюро".
Сам Сергей Доренко ушел из жизни вечером 9 мая, когда ехал на мотоцикле по Садовому кольцу столицы. Вскрытие показало, что причиной смерти 59-летнего журналиста стала "аневризма грудной части аорты разорванная".
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Общество , Видео , Елена Образцова , Сергей Доренко , ТК "Звезда" , Уралинформбюро
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