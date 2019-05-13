В России предлагают усложнить бракоразводный процесс

Меры призваны остановить «эпидемию разводов» в стране

По мнению депутата, необходимо отказаться от заочного развода и увеличить время, которое даётся паре, чтобы ещё раз обдумать столь серьёзный шаг.

Необходимо установить «санитарную паузу» в 2-3 месяца. Супруги должны дважды подтверждать свое намерение развестись — при подаче заявления и по истечению «санитарной паузы». Помимо этого, если у супругов имеются общие дети, то срок такой паузы должен быть увеличен, как минимум, до полугода, — говорится в обращении.

Также предлагается обязать супругов перед расторжением брака посещать консультации у психолога. Специалист за несколько сеансов должен будет помочь мужу и жене оценить, насколько взвешено было принято решение о разводе и есть ли возможность сохранить семью.

Траты на эти услуги, считает автор инициативы, могут быть компенсированы из средств Фонда обязательного медицинского страхования, что не повлечёт за собой каких-либо дополнительных бюджетных расходов.

В данном случае необходимо заметить, что и сам процесс развода достаточно простой — существует множество возможностей быстрого развода. Зачастую бывает и так, что супруги «разбегаются» в пылу ссоры, когда развода можно избежать путём консультаций у семейного психолога или психотерапевта, — отмечает Петров.

Высокий уровень разводов в стране негативно сказывается на демографической и нравственной составляющей современного общества, считает депутат, а предложенные им меры помогут сохранить и укрепить российские семьи.

Консультация у специалиста действительно могла бы спасти некоторые семьи от развода, уверена психолог Наталья Варская. По её словам, чаще всего пары распадаются из-за накопившихся бытовых проблем и эмоциональной усталости супругов друг от друга. Грамотный психолог способен помочь разобраться в накопившихся взаимных претензиях и верно оценить ситуацию, утверждает специалист.

Расстаются из-за материальных трудностей, быта. Люди начинают раздражать друг друга. Но эта проблема идет рука об руку с тем, что пара поженилась под «гормональным наркозом». Но влечение быстро прошло, и за это время не успели выработаться душевная, духовная и интеллектуальная общности, или они и не могли быть выработаны, потому что люди априори были мезальянсом. Психолог помогает либо преодолеть кризисную ситуацию, либо понять, что сохранять брак бессмысленно, — констатировал эксперт.

По мнению председателя наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова снизить количество разводов в стране поможет популяризация многодетности, а не усложнённая процедура расторжения брака.

Количество браков и разводов приблизительно у нас совпадает, но это не значит, что нужно идти административным путём, ставить искусственные преграды для развода. Нужно создавать позитивный культ многодетной семьи. Стандартом должны стать 3-5 детей. Лучший способ скрепить брак — дети. Ничто другое человечество не придумало. Для страны абсолютным приоритетом, национальной идеей, должна стать многодетная семья. Все нацпроекты должны быть направлены на это, — уверен демограф.