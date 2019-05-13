Тигрица Тайга вернется в Приморье

Власти Хабаровского края на основании мнения жителей региона приняли решение передать Приморью амурскую тигрицу Тайгу — сестру Амура, прославившегося дружбой с козлом Тимуром, сообщил журналистам в понедельник министр имущественных отношений края Олег Ожегов.

Тайга и Амур принадлежат Хабаровскому краю и находятся в оперативном управлении зоосада "Приамурский", откуда их в 2012 году передали в Приморье по программе размножения этого вида. Тигрят разместили в Сафари-парке. Тайгу в конце января увезли из Приморского сафари-парка, где она жила несколько лет, в Хабаровский край, чтобы оттуда отправить в зоопарк Алма-Аты по программе Евроазиатской ассоциации зоопарков по сохранению и размножению амурского тигра. От россиян стали поступать обращения с просьбой оставить Тайгу на родине.

Администрация Приморья в апреле обратилась к главе Хабаровского края с просьбой передать Тайгу. В Хабаровском крае организовали общественное голосование о месте дальнейшего проживания тигрицы.

"Принято решение о передаче тигрицы Тайги, как и тигра Амура, в Приморский край в связи с тем, что изучено общественное мнение. В Приморье созданы хорошие условия содержания, и ей необходимо находится там", — сказал Ожегов.

Он не уточнил, сколько человек приняло участие в голосовании.

Тигр Амур за время пребывания в сафари-парке прославился дружбой с козлом Тимуром. В 2015 году козла в вольер к тигру привели как добычу, но хищник не стал его есть, поскольку Тимур дал отпор. Животные подружились. Тимур и Амур стали любимцами интернета, получив несколько миллионов просмотров на YouTube.

В январе появились сообщения, что хабаровские власти передают Амура в зоопарк Краснодарского края. Сотрудники приморского сафари-парка выступили против передачи Амура. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал предложил властям Приморья принять тигра Амура в дар. Власти Приморья принять тигра согласились. Сейчас идет подготовка документов.

Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу, обитает в охраняемой зоне на юго-востоке России, по берегам рек Амур и Уссури в Хабаровском и Приморском краях, небольшая популяция растет в ЕАО. Приблизительная численность амурских тигров в России — около 530 особей. Охота на них запрещена.