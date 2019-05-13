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В МГУ развенчали миф о сирени 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники ботанического сада МГУ рассказали, что обламывание веток сирени только травмирует кустарник.
Вопреки распространенному мнению о том, что ломать ветки сирени полезно, так как она якобы будет еще лучше цвести в следующем году, это может травмировать кустарник, передает РИА «Новости».
По словам главного садовника ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Антона Дубенюка, пышного цветения у сирени добиваются другим способом.
«Травмировать дерево всегда неправильно. Что касается сирени, то после цветения необходимо обрезать завязавшиеся семена. Семена убирают для более пышного цветения на следующий год. Это нужная работа, а всё остальное — лукавство», — сказал Дубенюк.
По его словам, эту работу стоит предоставить садовнику, который поможет выполнить формирующую обрезку в нужное время и сохранить сирень в хорошем состоянии.
«Аптекарский огород» начнет проводить обзорные экскурсии уже 13 мая, где посетители смогут увидеть более 100 сортов сирени разных сроков цветения.
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Общество , МГУ , РИА Новости
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