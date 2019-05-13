В МГУ развенчали миф о сирени

Сотрудники ботанического сада МГУ рассказали, что обламывание веток сирени только травмирует кустарник.

Вопреки распространенному мнению о том, что ломать ветки сирени полезно, так как она якобы будет еще лучше цвести в следующем году, это может травмировать кустарник, передает РИА «Новости».

По словам главного садовника ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Антона Дубенюка, пышного цветения у сирени добиваются другим способом.

«Травмировать дерево всегда неправильно. Что касается сирени, то после цветения необходимо обрезать завязавшиеся семена. Семена убирают для более пышного цветения на следующий год. Это нужная работа, а всё остальное — лукавство», — сказал Дубенюк.

По его словам, эту работу стоит предоставить садовнику, который поможет выполнить формирующую обрезку в нужное время и сохранить сирень в хорошем состоянии.

«Аптекарский огород» начнет проводить обзорные экскурсии уже 13 мая, где посетители смогут увидеть более 100 сортов сирени разных сроков цветения.