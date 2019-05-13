Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Священник оправдался за одинаковые портреты на «Бессмертном полку» 

Рамблер + ещё 8 27 минут назад
Фото: vk.com
Мордовский епископ объяснил, почему во время акции «Бессмертный полк» у них с министром МВД и прокурором республики оказался портрет одного и того же человека, подписанный разными именами.
«Кто-то не то сунул, помощники министра ошиблись. Ляпость. Вот из-за этой ляпости сейчас бедного прокурора и меня в том числе мучают», — приводит слова Владыки Вениамина телеграм-канал Baza.
Прокурор и генерал вышли с одним и тем же фото 9 мая 
Ранее в группе «Омбудсмен полиции» в соцсети «Вконтакте» заметили, что на снимке, опубликованном МВД Мордовии, видно, что министр МВД Юрий Арсентьев, прокурор Александр Филимонов и епископ Ардатовский и Атяшевский Вениамин пришли на шествие «Бессмертного полка» 9 мая с фотографиями одного и того же человека, но подписали его разными именами: Кудашкин Матвей Андреевич и Кудашкин Андрей Матвеевич. Позже в группе сообщили, что снимок был удален с сайта ведомства.
В пресс-службе МВД Мордовии признали, что у министра Арсентьева, прокурора и епископа в руках был один и тот же портрет.
«Это не путаница. Просто наш руководитель дал возможность нести портрет своего деда своим друзьям… Кудашкин — это дедушка нашего министра Арсентьева», — заявили в пресс-службе.
При этом путаницу с именами в МВД объяснить затруднились.
Комментарии22
Общество , День Победы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В команде Зеленского отреагировали на выпад Климкина в адрес РФ7
Трамп назвал место встречи с Путиным106
«Диверсия с танкерами». Ближний Восток встревожен73
Пошел вон. Соловьев выгнал украинского эксперта142
Росатом объяснил трещины в фундаменте АЭС «Аккую»88
Видео
Пошел вон. Соловьев выгнал украинского эксперта
Общество
Адвокат рассказал о квартирах и деньгах Доренко
Общество
В Киеве рассказали о тайной морской операции против РФ
В мире Армия
«Диверсия с танкерами». Ближний Восток встревожен
Происшествия
Малахов рассказал о хулиганской выходке Доренко
Шоу-бизнес
Сотни россиян снесли забор у стройплощадки храма
Общество
Пока вы не уснули: Суд принял решение по Зеленскому
В мире
Владелец «Голоса» отреагировал на новости о просьбе мужа Алсу
Шоу-бизнес
Жители деревни взбунтовались против студии Михалкова
Общество
Порошенко рассказал о своем будущем
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение