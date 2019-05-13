Священник оправдался за одинаковые портреты на «Бессмертном полку»

Мордовский епископ объяснил, почему во время акции «Бессмертный полк» у них с министром МВД и прокурором республики оказался портрет одного и того же человека, подписанный разными именами.

«Кто-то не то сунул, помощники министра ошиблись. Ляпость. Вот из-за этой ляпости сейчас бедного прокурора и меня в том числе мучают», — приводит слова Владыки Вениамина телеграм-канал Baza.

Ранее в группе «Омбудсмен полиции» в соцсети «Вконтакте» заметили, что на снимке, опубликованном МВД Мордовии, видно, что министр МВД Юрий Арсентьев, прокурор Александр Филимонов и епископ Ардатовский и Атяшевский Вениамин пришли на шествие «Бессмертного полка» 9 мая с фотографиями одного и того же человека, но подписали его разными именами: Кудашкин Матвей Андреевич и Кудашкин Андрей Матвеевич. Позже в группе сообщили, что снимок был удален с сайта ведомства.

В пресс-службе МВД Мордовии признали, что у министра Арсентьева, прокурора и епископа в руках был один и тот же портрет.

«Это не путаница. Просто наш руководитель дал возможность нести портрет своего деда своим друзьям… Кудашкин — это дедушка нашего министра Арсентьева», — заявили в пресс-службе.

При этом путаницу с именами в МВД объяснить затруднились.