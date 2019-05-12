В Крыму стартовал форум «Таврида 5.0»

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» начал свою работу в Крыму . Как сообщают организаторы, в этом году мероприятие несколько изменило формат, и теперь оно стало полноценным арт-кластером. «Таврида 5.0» будет включать в себя непосредственно форум, фестиваль из творческих объединений «Таврида — Арт», а также образовательный центр «Арт-резиденция „Таврида“.

Проект был запущен в формате праздничного концерта в городе Судак — неподалеку от бухты Капсель.

»Таврида 5.0»

По словам руководителя проекта «Таврида» Сергея Першина, этот форум является важным событием, призванным объединить многих талантливых и амбициозных людей. Также он подчеркнул, что «Таврида» дает возможности для профессионального роста и развития.

«В новом месте мы решили сделать открытие форума большим и общим с местными жителями праздником. Грандиозный перезапуск «Тавриды» — это большое событие для всех. Для молодых деятелей культуры и искусств — это новые, еще более широкие возможности для самореализации и профессионального роста. А для местных жителей — это уникальное и привлекательное для ценителей культуры место по соседству. Мы здесь всерьез и надолго, дальше — больше!», — сказал Першин.

«Таврида 5.0»

На самом мероприятии гостей ждало множество сюрпризов: танцевальный флешмоб, незабываемое барабанное шоу, а также выступление Гузель Хасановой и ST. Но и это не всё: участники «Тавриды» готовят сюрприз для местных жителей. В городе Судак появится 3D-граффити площадью 225 кв. метров.

Что касается сроков, то в этом году мероприятие продлится в течение шести месяцев — до 5 октября. «Таврида 5.0» будет включать в себя 15 тематических смен, где каждый участник по сути становится создателем арт-кластера.

Как рассказали организаторы, на первую смену «Тавриды» прибыли молодые люди из 85 регионов. участвуют в мероприятиях и работают над арт-манифестом. Визы на проживание в арт-кварталах получат порядка 5 тысяч молодых деятелей культуры и искусств со всей страны. Зрителями фестиваля смогут стать жители Крыма, Севастополя, Юга России и туристы, отдыхающие на полуострове. Для них будет подготовлена обширная развлекательная программа. Всего с 23 по 25 августа «Таврида — АРТ» примет 30 тысяч человек.

«Таврида 5.0»

Сергей Першин считает, что каждый выпускник форума по прошествии времени добивается поставленных целей, что не может не влиять на положительное отношение к мероприятию.

«Таврида — профессиональная путевка в жизнь. Наши выпускники достигают новых высот, становятся финалистами национальных и международных конкурсов, успешно издают книги, выпускают песни, организуют собственные выставки. Здесь все направлено на создание условий для самореализации и профессионального роста — от постоянных кастингов до грантового конкурса. Все в этом году мы разыграем 300 миллионов рублей на творческие проекты, 180 из которых — смогут получить участники форума», — отметил Першин.

Отметим, что организатором проекта стал Центр развития культурных инициатив.