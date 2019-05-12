Опубликованы документы с подтверждением заболевания Доренко

Радиостанция «Говорит Москва» обнародовала документы, подтверждающие проблемы с сердцем у Сергея Доренко . Бумаги датированы 2016 годом, когда, по словам вдовы журналиста, медики впервые диагностировали у него аневризму восходящего отдела аорты.

После этого он постоянно наблюдался у врачей и принимал лекарства, снижающие давление.

Среди опубликованных документов — результаты медицинских обследований и проведённой после этого томографии.

О том, что главный редактор радиостанции знал о своём заболевании, ранее сообщили его коллеги. Генеральный директор «Говорит Москва» Владимир Мамонтов заявил, что Доренко всё равно продолжал жить полной жизнью. А его соведущая Анастасия Оношко рассказала: тот философски относился к диагнозу и заявлял, что может умереть в любой момент.

Согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти Доренко стал разрыв аневризмы грудной части аорты. Как ранее писал News.ru, дочери от первого брака сочли заключение экспертов неубедительным и обратились в полицию, из-за чего 12 мая была сорвана церемония прощания.

Они заявили, что их отец не испытывал проблем со здоровьем. Однако, по словам вдовы журналиста Юлии, те не знали о диагнозе, так как у Доренко с ними были натянутые отношения. О своём заболевании он им не сообщал.

Сергей Доренко скончался в Москве вечером 9 мая. Управляя мотоциклом, он почувствовал себя плохо и упал в потоке машин. Причиной его смерти медики назвали разрыв аневризмы грудной части аорты.