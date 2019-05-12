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Опубликованы документы с подтверждением заболевания Доренко 

News.ru 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Радиостанция «Говорит Москва» обнародовала документы, подтверждающие проблемы с сердцем у Сергея Доренко. Бумаги датированы 2016 годом, когда, по словам вдовы журналиста, медики впервые диагностировали у него аневризму восходящего отдела аорты.
Доренко знал о своем диагнозе
После этого он постоянно наблюдался у врачей и принимал лекарства, снижающие давление.
Среди опубликованных документов — результаты медицинских обследований и проведённой после этого томографии.
О том, что главный редактор радиостанции знал о своём заболевании, ранее сообщили его коллеги. Генеральный директор «Говорит Москва» Владимир Мамонтов заявил, что Доренко всё равно продолжал жить полной жизнью. А его соведущая Анастасия Оношко рассказала: тот философски относился к диагнозу и заявлял, что может умереть в любой момент.
Согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти Доренко стал разрыв аневризмы грудной части аорты. Как ранее писал News.ru, дочери от первого брака сочли заключение экспертов неубедительным и обратились в полицию, из-за чего 12 мая была сорвана церемония прощания.
Они заявили, что их отец не испытывал проблем со здоровьем. Однако, по словам вдовы журналиста Юлии, те не знали о диагнозе, так как у Доренко с ними были натянутые отношения. О своём заболевании он им не сообщал.
Сергей Доренко скончался в Москве вечером 9 мая. Управляя мотоциклом, он почувствовал себя плохо и упал в потоке машин. Причиной его смерти медики назвали разрыв аневризмы грудной части аорты.
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Комментарии
Общество , Сергей Доренко , Владимир Мамонтов , Радиостанция "Говорит Москва"
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