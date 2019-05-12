Вдова Сергея Доренко сообщила, что проблемы с сердцем были у её мужа давно

Как рассказала радио «Говорит Москва» Юлия Доренко, за последние три года Сергей несколько раз проходил обследования сердца.

«4 июня 2016 года Сергей прошёл ультразвуковое обследование сердца. Был поставлен диагноз: аневризма восходящего отдела аорты с аортальной регургитацией 1 степени. 8 июня 2016 года он сделал КТ коронарных артерий в другой клинике. Диагноз подтвердился. По словам врачей, операция не требовалось. Через год он снова делал УЗИ для контроля. Сергей знал о проблемах с сердцем, на постоянной основе принимал препараты, снижающие давление. Все медицинские документы уже переданы в полицию».

Юлия добавила, что у Сергея были сложные отношения с дочерьми от первого брака.

«Со старшей дочерью Екатериной Доренко Сергей не общался несколько лет. С Ксенией созванивался пару раз в год. Они не присутствовали на похоронах отца Сергея, их дедушки. Знать о состоянии здоровья моего мужа они не могли. Сергей часто говорил в разговоре с друзьями об отношениях с Катей и Ксенией: «Они меня не уважают. Относятся ко мне как к собственности. Мне такая любовь не нужна».

Также вдова Доренко прокомментировала решение о кремации. По её словам, она выполняет волю Сергея

«Он был категорически против обрядов, связанных с захоронением гроба в земле. Он хотел быть кремированным, как и его отец. В 2014 году мы с Сергеем и его мамой похоронили таким образом Леонида Филипповича. Это было решение Сергея, он в нём не сомневался. Он хотел, чтобы его собственный прах был разделен: часть нужно было захоронить в земле, чтобы было место, куда приходить детям; часть — развеяна на горе Митридат, в Керчи, где Сергей родился и проводил летние каникулы со своей бабушкой Леной. Свое желание он часто повторял мне, нашим друзьям и коллегам. Сергей даже выбрал музыкальное сопровождение для прощания: Simon & Garfunkel «Bridge Over Troubled Water». Я считала своим долгом выполнить волю любимого человека».

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко скончался 9 мая. Сегодня на Троекуровском кладбище должна была состояться церемония прощания. Она была сорвана из-за заявления в полицию дочерей Доренко от первого брака.