Как рассказала радио «Говорит Москва» Юлия Доренко, за последние три года Сергей несколько раз проходил обследования сердца.
«4 июня 2016 года Сергей прошёл ультразвуковое обследование сердца. Был поставлен диагноз: аневризма восходящего отдела аорты с аортальной регургитацией 1 степени. 8 июня 2016 года он сделал КТ коронарных артерий в другой клинике. Диагноз подтвердился. По словам врачей, операция не требовалось. Через год он снова делал УЗИ для контроля. Сергей знал о проблемах с сердцем, на постоянной основе принимал препараты, снижающие давление. Все медицинские документы уже переданы в полицию».
Юлия добавила, что у Сергея были сложные отношения с дочерьми от первого брака.
«Со старшей дочерью Екатериной Доренко Сергей не общался несколько лет. С Ксенией созванивался пару раз в год. Они не присутствовали на похоронах отца Сергея, их дедушки. Знать о состоянии здоровья моего мужа они не могли. Сергей часто говорил в разговоре с друзьями об отношениях с Катей и Ксенией: «Они меня не уважают. Относятся ко мне как к собственности. Мне такая любовь не нужна».
Также вдова Доренко прокомментировала решение о кремации. По её словам, она выполняет волю Сергея.
«Он был категорически против обрядов, связанных с захоронением гроба в земле. Он хотел быть кремированным, как и его отец. В 2014 году мы с Сергеем и его мамой похоронили таким образом Леонида Филипповича. Это было решение Сергея, он в нём не сомневался. Он хотел, чтобы его собственный прах был разделен: часть нужно было захоронить в земле, чтобы было место, куда приходить детям; часть — развеяна на горе Митридат, в Керчи, где Сергей родился и проводил летние каникулы со своей бабушкой Леной. Свое желание он часто повторял мне, нашим друзьям и коллегам. Сергей даже выбрал музыкальное сопровождение для прощания: Simon & Garfunkel «Bridge Over Troubled Water». Я считала своим долгом выполнить волю любимого человека».
Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко скончался 9 мая. Сегодня на Троекуровском кладбище должна была состояться церемония прощания. Она была сорвана из-за заявления в полицию дочерей Доренко от первого брака.