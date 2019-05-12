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Старшая дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцом 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Старшая дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина принесла извинения близким и поклонникам отца, которые собрались на Троекуровском кладбище, сообщает канал "360".
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По ее словам, церемонию прощания отменили в последний момент, так как судмедэксперты не успели провести все необходимые процедуры.
"Мы очень благодарны, что вы пришли. Есть мероприятия, которые были затянуты. Мы так же пришли и были намерены проститься с ним в 11:00. Они не успели дополнительно взять забор тканей, на это нужно время. Я не знаю, не могу отвечать, что помешало это сделать. Когда будут похороны, я не могу ничего сказать", — отметила она.
Доренко умер 9 мая в Москве во время езды на мотоцикле в возрасте 59 лет. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, он умер от разрыва аорты.
На следующий день между родственниками возник конфликт. Дети Доренко настаивали на захоронении в гробу, а его жена — на кремации. По мнению дочерей журналиста, кремация может скрыть следы убийства.
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Общество , Сергей Доренко
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