Старшая дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцом

Старшая дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина принесла извинения близким и поклонникам отца, которые собрались на Троекуровском кладбище, сообщает канал "360".

По ее словам, церемонию прощания отменили в последний момент, так как судмедэксперты не успели провести все необходимые процедуры.

"Мы очень благодарны, что вы пришли. Есть мероприятия, которые были затянуты. Мы так же пришли и были намерены проститься с ним в 11:00. Они не успели дополнительно взять забор тканей, на это нужно время. Я не знаю, не могу отвечать, что помешало это сделать. Когда будут похороны, я не могу ничего сказать", — отметила она.

Доренко умер 9 мая в Москве во время езды на мотоцикле в возрасте 59 лет. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, он умер от разрыва аорты.

На следующий день между родственниками возник конфликт. Дети Доренко настаивали на захоронении в гробу, а его жена — на кремации. По мнению дочерей журналиста, кремация может скрыть следы убийства.