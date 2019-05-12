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Гендиректор радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что Доренко знал о своем диагнозе 

ТАСС 39 минут назад
Главный редактор радиостанции "Говорит Москва", журналист Сергей Доренко знал о своем диагнозе. Об этом корреспонденту ТАСС в воскресенье сообщил генеральный директор радиостанции Владимир Мамонтов.
"По моим сведениям, Сергей знал, что у него аневризма, знал о своем диагнозе", — сказал собеседник ТАСС. Он затруднился ответить, какие меры предпринимал журналист для поддержания здоровья и лечения, но отметил, что Доренко, зная о диагнозе, продолжал жить полной жизнью.
Доренко умер 9 мая в возрасте 59 лет за рулем своего мотоцикла в центре Москвы. Как сообщила радиостанция "Говорит Москва", причиной смерти журналиста стал разрыв аорты.
Прощания не будет. Полиция запретила выдавать тело Доренко
Прощание, запланированное на 12 мая, было отменено из-за запрета полиции выдать тело вдове. Как сообщила радиостанция, документ, подписанный заместителем начальника следственной части Следственного управления Управления внутренних дел по Центральному округу Москвы, поступил во второй судебный морг ночью. В нем содержится распоряжение не выдавать тело "в связи с необходимостью повторной судебно-медицинской экспертизы". Данное решение было принято на основании заявления дочерей Сергея Доренко от первого брака Ксении и Екатерины, которые утверждают, что журналист мог быть отравлен.
В беседе с корреспондентом ТАСС Мамонтов отметил, что экспертиза обычно занимает около трех недель.
"Сейчас все делается для того, чтобы срок сократить", — сказал он.
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Комментарии15
Общество , Видео , Сергей Доренко , Владимир Мамонтов , МВД , Радиостанция "Говорит Москва" , ИТАР-ТАСС
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