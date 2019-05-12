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В России изменились правила получения детских пособий 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Depositphotos.com
Заявление на оформление пособия на первого и второго ребенка теперь можно подать в любом городе. Соответствующий закон вступил в силу 12 мая, пишет "Российская газета".
Как отмечается, до этого пособия на детей платили только по месту "прописки". Теперь для получения выплат не нужна даже временная регистрация.
Это нововведение имеет большое значение, поскольку россияне часто меняют или хотели бы поменять место жительства в поисках лучшей работы и зарплаты, отметил проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.
Ранее сообщалось, что российский премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал увеличить пособие по уходу за ребенком с полутора лет.
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