Россияне на майские праздники отдыхали дольше всех в СНГ

Жители России на майские праздники в текущем году отдыхали дольше всех остальных стран СНГ, выяснили РИА Новости, ознакомившись с их производственными календарями. Выходные в России совокупно составили 9 дней в два этапа: с 1 по 5 и с 9 по 12 мая. При этом 4, 5, 11 и 12 мая выпали на субботы и воскресения, таким образом, нерабочих будней было только пять.

Ближе всех к России по количеству нерабочих дней оказалась Молдавия — жители этой страны отдыхали 8 дней в три этапа: 1 мая, с 4 по 6 и с 9 по 12 числа, но с учетом суббот и воскресений свободных будней было четыре. Семь дней отдыхали в Казахстане (из них нерабочих будней 3 дня): 1, 5, 7 и в период с 9 по 12 мая. В Белоруссии было шесть дней отдыха: 1 мая и период с 5 по 9 мая, при этом на выходной выпал только один день.

Пять дней отдыхали в Киргизии. Граждане этой страны не вышли на работу 1 мая, с 4 по 6 и 9 числа, однако 4 и 5 и так выпали на субботу и воскресение. Власти Таджикистана и Армении утвердили всего 2 нерабочих дня в этом году — 1 и 9 мая. Меньше всех праздники почувствовали в Азербайджане и Узбекистане — там выходным стало только 9 мая.

На Украине и Грузии, которые вышли из состава СНГ, майские праздники тоже отметили. Украина вышла на выходные еще 27 апреля и пробыла там до 1 мая. Также нерабочим днем было 9 мая. В Грузии на работу не нужно было выходить только 1 день — 9 мая.

Как объяснила РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Комарова , несмотря на такую продолжительность майских праздников в России, никакой аномалии в этом нет.