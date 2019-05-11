12 мая на Троекуровском кладбище в Москве состоится только церемония прощания с журналистом Сергеем Доренко, похоронен он будет в другой день, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в городской мэрии.
Собеседник агентства. рассказал, что церемония начнется в 11:00.
«Будет кремация, похорон завтра не будет. Дальше вопрос будет решаться после того, как родственники заберут [прах]», — сказал он, пояснив, что дальнейшее еще неизвестно.
В телеграм-канале радиостанция «Говорит Москва» сообщает, что похороны не были перенесены. А захоронение состоится через несколько дней после кремации, как и предполагалось. Дата похорон пока не определена.
Доренко возглавлял «Говорит Москва» с 2014 года.
Журналист скончался 9 мая в возрасте 59 лет во время поездки на мотоцикле по Москве.