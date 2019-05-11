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Объявлено о переносе похорон Сергея Доренко 

Lenta.ru 17 минут назад
Фото: ТАСС
В воскресенье, 12 мая, на Троекуровском кладбище в Москве состоится только церемония прощания с журналистом Сергеем Доренко, похорон в этот день не будет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в городской мэрии.
По словам собеседника агентства, церемония начнется в 11:00.
«Будет кремация, похорон завтра не будет. Дальше вопрос будет решаться после того, как родственники заберут [прах]», — сказал он.
«Говорит Москва» объявила, что информация о переносе похорон не соответствует действительности.
«Захоронение праха состоится на Троекуровском кладбище через несколько дней после кремации», — говорится в Telegram-канале радиостанции.
59-летний Сергей Доренко, возглавлявший «Говорит Москва» с 2014 года, погиб 9 мая. Он потерял управление мотоциклом на Садовом кольце. Причиной смерти стал разрыв аорты.
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