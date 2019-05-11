Объявлено о переносе похорон Сергея Доренко

В воскресенье, 12 мая, на Троекуровском кладбище в Москве состоится только церемония прощания с журналистом Сергеем Доренко , похорон в этот день не будет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в городской мэрии.

По словам собеседника агентства, церемония начнется в 11:00.

«Будет кремация, похорон завтра не будет. Дальше вопрос будет решаться после того, как родственники заберут [прах]», — сказал он.

«Говорит Москва» объявила, что информация о переносе похорон не соответствует действительности.

«Захоронение праха состоится на Троекуровском кладбище через несколько дней после кремации», — говорится в Telegram-канале радиостанции.

59-летний Сергей Доренко, возглавлявший «Говорит Москва» с 2014 года, погиб 9 мая. Он потерял управление мотоциклом на Садовом кольце. Причиной смерти стал разрыв аорты.