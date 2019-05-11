Утеряны навсегда? В Крыму затонули картины Айвазовского

Картины художника Ивана Айвазовского , предположительно находившиеся на борту затонувшего у побережья Крыма парохода «Генерал Коцебу», могут быть утрачены. По словам руководителя экспедиции Романа Дунаева, для подъема артефактов необходимо провести сложные работы, из-за которых целостность картин ставится под удар.

Операция по подъему артефактов с затонувшего более 100 лет назад у побережья Крыма парохода «Генерал Коцебу», в числе которых могут находиться картины художника Ивана Айвазовского, приостановлена.

«Велика вероятность, что при подъеме мы их утратим. Хотя, шанс [сохранить] всегда есть», — приводит слова руководителя экспедиции «Нептун» Романа Дунаева ТАСС.

По данным издания, на борту затонувшего в 1885 году судна предположительно находятся фрагменты более 10 картин, в том числе и кисти Айвазовского. При этом, по словам Дунаева, авторство произведений пока не подтверждено.

Он также подчеркнул, что для подъема объектов участникам экспедиции необходимо провести сложные работы. По словам Дунаева, картины расположены под слоем двухметрового ила.

«Нужно провести масштабную операцию, вытащить картины из-под двухметрового слоя ила, извлечь из трюма, тогда полностью откроется стена, на которой видны фрагменты картин», — пояснил он.

В то же время руководитель экспедиции в комментарии телеканалу «360» рассказал, что археологи подали заявку на получение гранта для подъема полотен.

«Обнаружены фрагменты более десятка картин. Эксперты предполагают, что это могут быть картины кисти Ивана Айвазовского. Мы продолжим экспедицию, мы подали заявку в Фонд президентских грантов. Ждем ответа. В случае положительного результата мы продолжим наши исследования», — цитирует его издание.

Затонувший пароход «Генерал Коцебу» находится на 40-метровой глубине в 12 милях от мыса Тарханкут на западе Крымского полуострова. Он был обнаружен археологами Черноморского центра подводных исследований в 2015 году. Считается, что судно было построено в Англии в 1866 году и принадлежало Российскому обществу пароходства и торговли. Свое название оно получило в честь губернатора Новороссии генерала Павла Коцебу.

По данным СМИ, «Генерал Коцебу» стал первым пароходом, который прошел по Суэцкому каналу в ноябре 1869 года. Среди тех, кто находился на его борту, был и Айвазовский. Художнику было поручено запечатлеть церемонию открытия канала и сам канал. 16 апреля 1895 года судно столкнулось у мыса Тарханкут с транспортом Черноморского флота «Пендераклия», в результате чего затонуло.

В октябре 2018 года британские ученые обнаружили в Черном море древнегреческое судно, пролежавшее на дне более 2400 лет. По данным The Times, корабль находился в 80 км от побережья Болгарии на глубине свыше 2 км.

Экипаж 23-метрового судна составлял от 15 до 25 человек. Корабль обнаружили с помощью дистанционно управляемого подводного аппарата. Отмечалось, что у находки оказались неповрежденными мачта, рули, скамьи для гребцов.

Кроме того, корабль оказался похож на судно, изображенное на известной экспертам древнегреческой вазе «Siren Vase» из Британского музея.

В конце января из Третьяковской галереи была украдена картина «Ай-Петри. Крым» Архипа Куинджи . По словам одного из очевидцев случившегося, похититель средь бела дня снял полотно со стены, а затем как ни в чем не бывало покинул галерею.

На следующий день подозреваемый в краже Денис Чуприков был арестован, а спустя Таганский суд Москвы арестовал мужчину на два месяца. Тогда же стало известно, что Чуприков на самом деле отказывается признавать свою вину, а его защита уже подала апелляцию на решение суда об аресте.

В свою очередь председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева , посетившая подозреваемого в изоляторе временного содержания, заверила, что мужчина намеревался самостоятельно вернуть музею украденное полотно.

Картина вернулась в Третьяковку 1 февраля — посмотреть на пострадавший шедевр, согласно СМИ, пришли сотни человек, которых заинтересовало полотно, в одночасье ставшее сверхпопулярным.