Крымчане не простили Доренко фразу о корнях и могилах

Крымчане не простили Сергею Доренко фразу: «Крым — это люди без корней. У них нет могил»

По отношению к неожиданно погибшему российскому известному журналисту, который родился в Керчи , интернет разошелся в оценке, пишут «Аргументы недели-Крым».

Стоит признать, что фигура Сергея Доренко , как человека и журналиста является противоречивой, о чем, после его гибели, рассказывали практически все, кто о нем вспоминал.

В крымском секторе интернета Доренко припоминают недавнюю его фразу: «Крым — это люди без корней. У них нет могил. Это же все люди, которые заселились после эвакуации…Они не крымчане. У них нет там корней».

Систематизируя большинство комментариев, так или иначе затрагивающих смерть Сергея Доренко, получится следующее высказывание по Крыму «Не за что его жалеть».

Напомним, что Доренко умер от разрыва аорты. Аорта, это самая большая артерия в организме человека — именно по ней кровь в первую очередь накачивается сердцем по сосудам. Он ехал на мотоцикле и умер за рулем, упав на проезжую часть.

Родился Доренко в Керчи в семье военного. В Крыму он прожил очень недолго — отца перевели в часть за пределами полуострова.