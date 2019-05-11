«За что воевали»? Лебедев высказался о возможном исходе Великой Отечественной войны

Дизайнер Артемий Лебедев задался в своем фейсбуке вопросами о том, чем могла бы закончиться Великая Отечественная война, если победу в ней одержали бы немцы.

«Было бы что-нибудь более страшное с Россией, если бы немцы ее завоевали? Что собирались сделать немцы с русскими в случае победы? В чем был смысл войны с немецкой стороны? Что я, малолетний сопляк, не голодавший, не державший в руках автомата и не живший под обстрелами (впрочем, как и вы), знаю о планах немцев?» — задумывается он, отмечая, что «Швейцарию не трогали», а значит, фашизм обтекал границы.

«Знаю, что часть СССР была немцами завоевана. И почему-то население не было поголовно расстреляно. Ведь если план немцев заключался в уничтожении славян, то можно было уже приступить к плану-то», — пишет он, замечая при этом, что если немцы намеревались превратить славян в рабов, то славяне и так уже были рабами в колхозах.

«Знаю, что когда СССР дошел до Германии, то половина страны стала коммунистической», — отмечает дизайнер.

Пост вызвал живейший интерес и более тысячи комментариев, в основном в агрессивном и оскорбительном тоне. Из приемлемых, например, такие:

«По плану Ост нас должно было остаться 15 млн человек гражданских из 196 млн», «Мда, когда блогер — это диагноз. То, что из 27 млн официальных жертв почти 18 приходятся именно на мирное население, это мы не знаем?», «Мой дед — узник фашизма. В 14 лет был насильно вывезен в Германию, трудился там. Когда его спасли союзники (американцы), предложили в США ехать. Остался в СССР, тут чуть не расстреляли. Пенсию в 500 марок получал переводом из Германии до последних дней, своей стране был не нужен. Когда черные риэлторы отжали у нас единственное жилье, никто не пошевелился», «Они не собирались. Они делали. Сжигали и расстреливали. Подвешивали детей и снимали кожу. И там где завоевали они убивали и грабили», — написали в комментариях.

«КП» посвятила этому посту целую колонку, за авторством своего спецкорра Дмитрия Стешина. Автор вслед за пользователями фейсбука напоминает Лебедеву о «Плане ОСТ» — программе закрепления господства Третьего рейха в Восточной Европе, которая предполагала, что в европейской части России должно было остаться 14 миллионов славян, которых контролировали бы 4,5 миллиона немецких переселенцев.