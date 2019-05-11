Телеведущий Владимир Познер, отвечая на вопросы пользователей сайта «Познер Online», рассказал об одиночестве.
«Я думаю, что по сути все люди одинокие», — заявил он, отметив, что люди могут просто не осознавать то, что обречены на одиночество.
«Человек всегда пробивается к другому человеку, даже к самому близкому. Полного слияния, полного понимания — не может быть. И в этом смысле все люди одинокие», — полагает телеведущий.
Он подчеркнул, что человек всегда нуждается в том, чтобы его кто-то понял. Любовные отношения, уверен Познер, в значительной степени тоже определяются этим.
«Но все равно, ведь если ты любишь человека и у тебя есть какие-то страдания, ты же не будешь все время говорить ему об этом, это тяжело, ты будешь его беречь и ты будешь сидеть со своим одиночеством», — считает Познер.