На затонувшем в Крыму корабле найдена картина Айвазовского

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На затонувшем 100 лет назад в Крыму корабле найдена картина Айвазовского 

Lenta.ru + ещё 4 50 минут назад
В ходе подъема артефактов с парохода «Генерал Коцебу», который затонул более 100 лет назад в Крыму, была обнаружена картина, предположительно нарисованная Иваном Айвазовским. Видеозапись изнутри корабля радиостанции «Говорит Москва» предоставил руководитель экспедиции «Нептун» Роман Дунаев.
На кадрах показаны погружение аквалангиста в корпус судна и обнаружение им нескольких картин, частично закрытых толстым слоем ила.
Всего найдено около 10 фрагментов полотен разных художников. Их подъем приостановлен, так как есть опасность их повреждения.
Двухпалубный пароход «Генерал Коцебу» затонул в 1895 году у мыса Тарханкут на западе Крымского полуострова после столкновения с транспортом Черноморского флота «Пендераклия». Корабль был обнаружен на дне в 2015 году на 40-метровой глубине.
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Общество , Видео , Иван Айвазовский , Радиостанция "Говорит Москва" , Республика Крым
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