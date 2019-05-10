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Источник: дополнительной экспертизы для установления причины смерти Доренко не будет 

ТАСС 1 час назад
Дополнительная экспертиза причины смерти журналиста Сергея Доренко проводиться не будет, в ней нет необходимости. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник, знакомый с ситуацией.
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"Дополнительной экспертизы не будет, так как все проведенные исследования позволили установить причину смерти Доренко. Она наступила от естественных причин — разрыва аневризмы аорты сердца", — сказал источник. Он добавил, что экспертиза следов отравления не выявила.
Ранее дочь Сергея Доренко от первого брака Екатерина сообщила РБК, что она написала заявление в органы внутренних дел с просьбой провести проверку причин смерти отца, так как, по ее мнению, он умер неестественной смертью. Она считает, что в смерти журналиста заинтересована его вдова Юлия.
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