Виктор Шендерович: Доренко был негодяем и настаивал на этом

Писатель и журналист Виктор Шендерович опубликовал на личной странице в Facebook пост, где нелестным образом отозвался о погибшем коллеге Сергее Доренко

К слову, жесткие и бескомпромиссные заявления автора поддержали многие его подписчики.

Шендерович подчеркнул, что Доренко «был негодяем и настаивал на этом». Он отметил, что описать характер ушедшего как «сложный и неоднозначный» попросту недостаточно.

Журналист подкрепил свою позицию тем, что погибший неоднократно делал достоянием общественности «чужие медицинские тайны» и даже «разжигал национальную рознь».

— Не все превращали журналистику в политические руины и гордились этим, — добавил он.

Почти все, за редким исключением, согласились с позицией автора и поблагодарили его за способность высказать то, о чем остальные лишь думали.

— Смерти почти любого, даже очень плохого человека, приличествует тишина на первое время — это требование психологической гигиены и уважения к роду человеческому. Но, кажется, никакие культурные нормы еще не требуют от нас размягчения мозга…

Шендерович напомнил читателям, о том, что любая реакция влечет за собой последствия и выводы со стороны менее сведущих людей.