Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Виктор Шендерович: Доренко был негодяем и настаивал на этом 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: РИА Новости
Писатель и журналист Виктор Шендерович опубликовал на личной странице в Facebook пост, где нелестным образом отозвался о погибшем коллеге Сергее Доренко.
К слову, жесткие и бескомпромиссные заявления автора поддержали многие его подписчики.
Шендерович подчеркнул, что Доренко «был негодяем и настаивал на этом». Он отметил, что описать характер ушедшего как «сложный и неоднозначный» попросту недостаточно.
Журналист подкрепил свою позицию тем, что погибший неоднократно делал достоянием общественности «чужие медицинские тайны» и даже «разжигал национальную рознь».
— Не все превращали журналистику в политические руины и гордились этим, — добавил он.
Почти все, за редким исключением, согласились с позицией автора и поблагодарили его за способность высказать то, о чем остальные лишь думали.
— Смерти почти любого, даже очень плохого человека, приличествует тишина на первое время — это требование психологической гигиены и уважения к роду человеческому. Но, кажется, никакие культурные нормы еще не требуют от нас размягчения мозга…
Шендерович напомнил читателям, о том, что любая реакция влечет за собой последствия и выводы со стороны менее сведущих людей.
— Нездорово все это. На нас дети смотрят. И те, что почутче, недоумевают, — а те, что попроще, мотают на ус, что в этом клевом мире нет ни добра, ни зла.
Вечерняя Москва: последние новости
Умер российский режиссер Николай Тарханов Энергетики готовят проекты, которые позволят сэкономить на электроэнергии Познер о Доренко: «Сергей в аду, где самому сатане он дает жару»
Комментарии3
Общество , Сергей Доренко , Виктор Шендерович
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турция высказалась об отказе от российских С-40087
По расписанию: Энергетики готовят новшества для россиян246
Убедили: Эсминец США покинул воды Венесуэлы после уговоров45
Задействованы истребители: украинский Ан-12 принудительно посадили79
Убийство?: почему дочери Доренко обратились в полицию62
Видео
Убийство?: почему дочери Доренко обратились в полицию
Общество Статьи
«Я убью каждого из вас»: ЧП на борту попало на видео
Происшествия
Зеленский ждет тайных гостей из США
В мире США
Невзоров оскорбил Соловьева в эпитафии Доренко
Общество
Задействованы истребители: украинский Ан-12 принудительно посадили
Происшествия
Небеса разверзнутся: Москву смоет ливнем
Погода Статьи
Зеленскому предложили новую дату инаугурации
В мире Украина
Названы дата и место прощания с Доренко
Общество
Принято решение о допэкспертизе причины смерти Доренко
Общество
«Просто бесит»: Ивлеева атаковала Бузову
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение