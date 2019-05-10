После смерти Доренко в его семье разгорелся скандал

Между дочерьми и супругой журналиста Сергея Доренко , который умер 9 мая, возник конфликт из-за формата похорон.

Дочери Сергея Доренко от первого брака Ксения и Екатерина поспорили с третьей женой журналиста Юлией в похоронном зале Троекуровского кладбища. Девушки хотят, чтобы отца похоронили в гробу, а Юлия настаивает на кремации, передает проект Baza.

В итоге сестры вызвали полицию. Они считают, что жена могла отравить Доренко и якобы теперь пытается скрыть следы. Они также требуют запретить Юлии решать, где, как и когда он будет похоронен.

Ранее в пятницу несколько журналистов поделились своими воспоминаниями о Доренко. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам журналиста.

Прощание с Сергеем Доренко состоится в воскресенье, 12 мая, на Троекуровском кладбище.

Напомним, известный журналист, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко скончался 9 мая в возрасте 59 лет после падения с мотоцикла в центре Москвы.

По официальным данным, причиной смерти стал разрыв аорты.