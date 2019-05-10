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«Звезда, которая погасла»: Аркадий Мамонтов об уходе Доренко 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: РИА Новости
По его словам, они с Доренко никогда не были друзьями и имели разные мнения о ситуации в стране, часто вели полемику на разные темы.
Российский журналист Аркадий Мамонтов в беседе со «Звездой» выразил соболезнования об уходе из жизни его коллеги Сергея Доренко.
«Безусловно, это очень яркий, талантливый журналист. Сергей Доренко один из знаковых явлений в русской журналистике постсоветского периода. Особенно в 90-е годы. Он обладал очень афористичным языком, очень здорово формулировал свои мысли, высказывал их. Они были спорные. С ними можно было соглашаться, не соглашаться, но смотреть его всегда было интересно. Конечно, от нас ушла яркая личность, таких мало», — сказал Мамонтов.
Он добавил, что ушедший на 60 году жизни Доренко — это звезда, которая погасла, но свет ее будет светить еще долго. По его словам, они с Доренко никогда не были друзьями и имели разные мнения о ситуации в стране, часто вели полемику на разные темы. При этом он отметил, что Доренко был великим журналистом.
Сергей Доренко умер утром 9 мая, когда он ехал на мотоцикле по центру Москвы. Предположительно, у него остановилось сердце. Прибывшие на место медики спасти 59-летнего журналиста не смогли.
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Комментарии
Общество , Аркадий Мамонтов , Сергей Доренко
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