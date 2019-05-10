«Как еврей еврея спрашиваю»: Соловьев обрушился на Виторгана

Соловьев обрушился на Виторгана после слов о Дне Победы

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев в беседе с изданием "Инфореактор" ответил на призыв актера Максима Виторгана отказаться от громкого празднования Дня Победы и превратить его в "День тишины".

Соловьев осудил Виторгана за желание навязать другим свою точку зрения.

"Вот, например, еврейский народ до сих пор отмечает бурными праздниками свои победы, которым очень много веков, и никого при этом не спрашивает, как им отмечать. Евреи трагедию холокоста отмечают одним образом, католики — другим. Виторган не хочет об этом вспомнить? Это я его как еврей еврея спрашиваю", — говорит Соловьев.

Телеведущего не удивило заявление Виторгана.

"Как это часто бывает, либералов у нас перед 9 Мая начинает крутить, им все как-то не так. Ну, покрутит-покрутит и успокоится", — поделился мнением он.