«Как еврей еврея спрашиваю»: Соловьев обрушился на Виторгана

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Соловьев обрушился на Виторгана после слов о Дне Победы 

Газета.Ru 39 минут назад
Журналист и телеведущий Владимир Соловьев в беседе с изданием "Инфореактор" ответил на призыв актера Максима Виторгана отказаться от громкого празднования Дня Победы и превратить его в "День тишины".
Соловьев осудил Виторгана за желание навязать другим свою точку зрения.
"Вот, например, еврейский народ до сих пор отмечает бурными праздниками свои победы, которым очень много веков, и никого при этом не спрашивает, как им отмечать. Евреи трагедию холокоста отмечают одним образом, католики — другим. Виторган не хочет об этом вспомнить? Это я его как еврей еврея спрашиваю", — говорит Соловьев.
Телеведущего не удивило заявление Виторгана.
"Как это часто бывает, либералов у нас перед 9 Мая начинает крутить, им все как-то не так. Ну, покрутит-покрутит и успокоится", — поделился мнением он.
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