В Крыму осквернили памятник героям ВОВ

В Крыму вандалы осквернили памятник героям Великой Отечественной войны

"Неизвестные осквернили одно из памятных мест Севастополя. По данному факту возбуждено уголовное дело", — сказали в пресс-службе, добавив, что ведется расследование.

Ранее в соцсетях появились фотографии с места происшествия, на них — две разбитые мемориальные плиты, на которых высечены имена погибших на войне.