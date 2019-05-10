В Крыму осквернили памятник героям ВОВ

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В Крыму вандалы осквернили памятник героям Великой Отечественной войны 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Неизвестные осквернили памятное место, посвященное Великой Отечественной войне, в селе Орловка Нахимовского района Севастополя, сообщили РИА Новости в пресс-службе севастопольского управления МВД РФ.
"Неизвестные осквернили одно из памятных мест Севастополя. По данному факту возбуждено уголовное дело", — сказали в пресс-службе, добавив, что ведется расследование.
Ранее в соцсетях появились фотографии с места происшествия, на них — две разбитые мемориальные плиты, на которых высечены имена погибших на войне.
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Общество , Видео , МВД , РИА Новости , Орловка , Республика Крым , Севастополь
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