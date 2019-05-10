Скандал в Театре кукол Образцова: теннисист стал директором

В Театре кукол имени Сергея Образцова внезапно сменилось руководство. По информации СМИ, Минкульт не стал продлевать контракт с прежним директором Ириной Корчевниковой и назначил на ее место бывшего теннисиста Владимира Бакулева.

Артистам Театра кукол имени Сергея Образцова неожиданно представили нового руководителя. По информации «МК», у прежнего директора Ирины Корчевниковой закончился контракт с Министерством культуры России, выступающим в роли учредителя.

При этом, как отмечает СМИ, несмотря на все заслуги Корчевниковой за шесть лет работы в театре, ведомство решило не продлевать контракт, а утвердить на посту директора бывшего теннисиста Владимира Бакулева.

Уточняется, что смена руководителя произошла «буквально за 15 минут», из-за чего артисты оказались в недоумении.

В свою очередь главный режиссер Борис Константинов в комментарии «Театралу» рассказал, что Минкульт поставил труппу перед фактом нового назначения.

«Никто не советовался ни со мной, ни с труппой, не было никакого конкурса, никакого представления, не было знакомства прежнего директора с новым, чтобы они органично передали друг другу метафоричные «ключи», — пояснил он. — Кто этот человек? Почему именно он? Какие у него заслуги и характеристики, что он может быть директором театра кукол. Вот это для нас для всех как раз и стало неожиданностью. Но мы не будем опускать руки. Наша задача — работать, ставить спектакли, не потерять возможность и желание творить»

Бакулев на протяжении многих лет являлся знаковой фигурой в мире спорта. За свою карьеру 54-летний теннисист побеждал на советских и российских турнирах, а также сам организовывал соревнования с участием звезд мирового спорта, политики и культуры. Кроме того, он был советником вице-мэра Москвы.

Однако в театральном мире фигура Бакулева вызывает вопросы. В 2012 году бывший спортсмен был назначен директором «Современника», но продержался на должности всего полтора сезона. По официальной версии, со своего первого в жизни театрального поста он был уволен «по соглашению сторон». Как передает источник, Бакулев мало интересовался происходящим в театре.

«Об осмотре большого репертуара и говорить нечего», — цитирует собеседника «Театрал».

До назначения в Театр Образцова Бакулева якобы пытались пристроить сначала в РАМТ на место Софьи Апфельбаум, а потом в МХАТ имени Горького к Татьяне Дорониной , но чиновники встретили сопротивление изнутри.

Тогда учредитель воспользовался своим правом не обсуждать предстоящее назначение. В статье говорится, что накануне праздников в Минкульте прошло совещание руководителей детских и кукольных театров федерального подчинения с участием заместителя председателя правительства России Ольги Голодец . При этом ни главный режиссер, ни директор Театра Образцова приглашены не были.

Скорое назначение Бакулева возмутило и телеведущего Андрея Малахова

«Вот просто не могу молчать! Знаю Корчевникову лично: вот кому она мешала? С кем вы, деятели культуры?» — возмутился он в твиттере.

Несмотря на то, что Театр Образцова является театром федерального подчинения, на сайте Министерства культуры России до сих пор нет никакой информации о новом директоре.

Ирина Корчевникова была назначена директором Центрального театра кукол имени Образцова в 2013 году — до этого она исполняла обязанности заместителя директора Андрея Лучина

«Для нас важно, чтобы Театр имени Образцова вышел из полосы невезения и вошел в полосы расцвета. Комиссия приняла решение признать победителем конкурса Корчевникову Ирину Леонидовну», — сказал во время заседания по назначению Корчевниковой замминистра культуры Григорий Ивлиев.

Андрей Лучин в августе 2012 года был приговорен к пяти годам лишения свободы условно по делу о растрате почти 12 млн рублей. По версии следствия, Лучин с целью хищения бюджетных средств подготовил подложные документы для участия нескольких фиктивных фирм в конкурсах на заключение госконтрактов на изготовление и ремонт мебели, декораций, костюмов, обуви, кукол и различного реквизита для спектаклей.

Будучи на посту директора, Корчевникова открыла третью сцену в театре и восстановила уникальный деревянный занавес, созданный еще Образцовым в 1970-х годах. Также бывшая руководительница добавила к существующему фестивалю кукол еще три — театров из регионов, стран СНГ и стран БРИКС

Кроме того, по данным журнала «Театр», Корчевникова и ее сотрудники инициировали и организовали программу для школьников, которая, помимо показа спектаклей, включает специальные мероприятия: встречи с артистами, экскурсии по театру.

Театра кукол имени Сергея Образцова был основан в 1931 году. За все время существования в нем было поставлено более 100 спектаклей, в числе которых «Маугли», «Буратино», «Царевна-Лягушка» и многие другие.