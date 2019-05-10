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Лидер «Ночных Волков» высказался о смерти Доренко 

News.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Лидер мотоклуба «Ночные Волки» Александр «Хирург» Залдостанов прокомментировал смерть известного российского журналиста Сергея Доренко. Он принёс соболезнования семье погибшего и заявил, что постарается приехать на его похороны.
Мне жаль, что случилась эта трагедия! При всей его дури, это был талантливый и смелый человек, — отметил Залдостанов.
В беседе с НСН он признался, что с Доренко у него были непростые отношения, однако они всегда уважали друг друга.
Известный журналист скончался 9 мая в столице после ДТП. По имеющейся информации, ему стало плохо во время движения на мотоцикле.
Согласно предварительным результатам вскрытия, причиной смерти Доренко стала гемотампонада — скопление жидкости, препятствующее функционированию сердца, писал News.ru.
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Общество , Сергей Доренко , Ночные волки
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