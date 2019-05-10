Лидер «Ночных Волков» высказался о смерти Доренко

Мне жаль, что случилась эта трагедия! При всей его дури, это был талантливый и смелый человек, — отметил Залдостанов.

В беседе с НСН он признался, что с Доренко у него были непростые отношения, однако они всегда уважали друг друга.

Известный журналист скончался 9 мая в столице после ДТП. По имеющейся информации, ему стало плохо во время движения на мотоцикле.

Согласно предварительным результатам вскрытия, причиной смерти Доренко стала гемотампонада — скопление жидкости, препятствующее функционированию сердца, писал News.ru.