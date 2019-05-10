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Болгарский журналист подарил крымскому дворнику путевку в Москву 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: @Boris Anzov
Журналист болгарского сетевого издания "Медиа-Мост Болгария" Борис Анзов подарил крымскому дворнику Татьяне Пантелеевой и ее подруге путевку на отдых в Москву, которую он выиграл, а также прокатил ее по улицам российской столицы на Ferrari.
Ранее Анзов сообщил РИА Новости, что во время визита в Крым был удивлен чистотой крымских улиц и готов оплатить отдых одного из крымских дворников в Москве. Анзов подчеркнул, что во время утренней прогулки по улицам Симферополя познакомился с местным дворником Татьяной Пантелеевой, у которой взял небольшое интервью.
"Свое обещание я сдержал. Татьяна Пантелеева и ее лучшая подруга Лида отдохнули в одной из престижных пятизвездочных московских гостиниц", — сказал РИА Новости Анзов.
Журналист подчеркнул, что путевку на отдых он выиграл лотерейным способом на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
"За время отдыха я постарался показать крымчанкам красоты Москвы. Они гуляли по старому Арбату, ночному городу, учились играть в гольф, поднимались в небо на вертолете. Особенно им запомнилась наша поездка на Ferrari. В общем, таким образом, я хотел показать, что мы болгары и русские — один народ, и никто нас никогда не разделит. Наша любовь заложена на генетическом уровне", — сказал журналист.
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Комментарии5
Общество , Сергей Лавров , Ferrari , РИА Новости , Москва , Республика Крым
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