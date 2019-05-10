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«Был здоров как бык»: знакомая Доренко рассказала о последнем разговоре с ним 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» ушел из жизни накануне, предположительно из-за остановки сердца.
Знакомая Сергея Доренко, журналист телеканала Euronews Елена Караева, рассказала, что он никогда не жаловался на здоровье.
По ее словам Доренко был силен как бык и отличался завидной работоспособностью.
Об уходе из жизни главного редактор радиостанции «Говорит Москва» Караева узнала случайно, листая новостную ленту в социальных сетях.
Последний телефонный разговор с журналистом, который состоялся полтора месяца назад, не предвещал ничего плохого, припомнила Караева.
«В обычной жизни он очень сильно отличался от своего экранного и радио образа. Он был человек мягкий, деликатный и даже нежный. Всегда готов был помочь и в самые тяжелые ситуации он всегда защищал сотрудников, беря ответственность на себя. Его коллеги это прекрасно знали и поэтому не боялись никого и ничего. Это был человек, который не уставал и не жаловался на здоровье. Он был здоров как бык и продолжал работать в любом состоянии», — рассказала в интервью «Звезде» Караева.
Сергея Доренко не стало накануне вечером на 60 году жизни. Журналист попал в ДТП, находясь за рулем своего мотоцикла.
По предварительной версии медиков, на встречную полосу он выехал после того, как почувствовал себя плохо.
Одна из возможных причин-проблемы с сердцем. Более точный диагноз эксперты смогут поставить получив данные вскрытия.
Похоронят Доренко на Троекуровском кладбище Москвы.
ТК «Звезда»: последние новости
«Из пяти смертей он выбрал бы эту»: Невзоров об уходе Сергея Доренко «Сформировал интонацию журналистики»: Дмитрий Киселев рассказал о заслугах Сергея Доренко «Телекиллер»: за что боролся всю жизнь Сергей Доренко
Комментарии
Общество , Сергей Доренко , Радиостанция "Говорит Москва"
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