«Был здоров как бык»: знакомая Доренко рассказала о последнем разговоре с ним

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» ушел из жизни накануне, предположительно из-за остановки сердца.

Знакомая Сергея Доренко , журналист телеканала Euronews Елена Караева, рассказала, что он никогда не жаловался на здоровье.

По ее словам Доренко был силен как бык и отличался завидной работоспособностью.

Об уходе из жизни главного редактор радиостанции «Говорит Москва» Караева узнала случайно, листая новостную ленту в социальных сетях.

Последний телефонный разговор с журналистом, который состоялся полтора месяца назад, не предвещал ничего плохого, припомнила Караева.

«В обычной жизни он очень сильно отличался от своего экранного и радио образа. Он был человек мягкий, деликатный и даже нежный. Всегда готов был помочь и в самые тяжелые ситуации он всегда защищал сотрудников, беря ответственность на себя. Его коллеги это прекрасно знали и поэтому не боялись никого и ничего. Это был человек, который не уставал и не жаловался на здоровье. Он был здоров как бык и продолжал работать в любом состоянии», — рассказала в интервью «Звезде» Караева.

Сергея Доренко не стало накануне вечером на 60 году жизни. Журналист попал в ДТП, находясь за рулем своего мотоцикла.

По предварительной версии медиков, на встречную полосу он выехал после того, как почувствовал себя плохо.

Одна из возможных причин-проблемы с сердцем. Более точный диагноз эксперты смогут поставить получив данные вскрытия.

Похоронят Доренко на Троекуровском кладбище Москвы.