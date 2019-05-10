Роспотребнадзор дал рекомендации по отдыху на природе

Роспотребнадзор составил специальные рекомендации для отдыхающих в майские праздники. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты рассказали, как лучше организовать выходные, чтобы провести время с пользой и не навредить своему здоровью. Жителям рекомендовано тщательно выбирать продукты для пикника. Во избежание отравления их нужно покупать в стационарных местах торговли. При этом лучше избегать скоропортящихся продуктов.

Также нужно помнить о способах профилактики против клещевых инфекций. Для отдыха на природе лучше выбирать закрытую одежду с длинными рукавами и приобрести противоклещевые аэрозоли. Что касается пребывания на солнце, то Роспотребнадзор напоминает, что лучше загорать под зонтиком в утренние и послеобеденные часы. В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется употреблять большое количество жидкости, пишет АГН «Москва».

Ранее в ведомстве рассказали, как правильно выбирать фрукты и овощи. По словам специалистов службы, покупать эти продукты следует только в установленных законом торговых местах. После покупки, перед тем как употребить овощи и фрукты в пищу, их следует тщательно вымыть под проточной водой, писал News.ru.