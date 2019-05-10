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Роспотребнадзор дал рекомендации по отдыху на природе 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Роспотребнадзор составил специальные рекомендации для отдыхающих в майские праздники. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Специалисты рассказали, как лучше организовать выходные, чтобы провести время с пользой и не навредить своему здоровью. Жителям рекомендовано тщательно выбирать продукты для пикника. Во избежание отравления их нужно покупать в стационарных местах торговли. При этом лучше избегать скоропортящихся продуктов.
Также нужно помнить о способах профилактики против клещевых инфекций. Для отдыха на природе лучше выбирать закрытую одежду с длинными рукавами и приобрести противоклещевые аэрозоли. Что касается пребывания на солнце, то Роспотребнадзор напоминает, что лучше загорать под зонтиком в утренние и послеобеденные часы. В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется употреблять большое количество жидкости, пишет АГН «Москва».
Ранее в ведомстве рассказали, как правильно выбирать фрукты и овощи. По словам специалистов службы, покупать эти продукты следует только в установленных законом торговых местах. После покупки, перед тем как употребить овощи и фрукты в пищу, их следует тщательно вымыть под проточной водой, писал News.ru.
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Общество , Роспотребнадзор , АГН "Москва"
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