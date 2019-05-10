«Талантище»: Венедиктов о погибшем Доренко

По его словам, Доренко был очень талантливым журналистом, который заряжал своей энергией.

"Сергей Доренко был талантище. Шумный, веселый, крикливый — словом, живой. Он своей энергией заряжал всё вокруг. И лишь очень редко в кругу друзей спрашивал — "ну и зачем это всё?", — сказал Венедиктов.

Ранее стало известно, что Доренко умер после падения с мотоцикла в возрасте 59 лет.

Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи. С октября 1996 по сентябрь 2000 года был ведущим информационных программ "Время" и "Авторская программа Сергея Доренко" на канале ОРТ.