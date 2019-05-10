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«Талантище»: Венедиктов о погибшем Доренко 

Газета.Ru 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в беседе в "Газетой.Ru" рассказал о своем погибшем коллеге журналисте Сергее Доренко.
По его словам, Доренко был очень талантливым журналистом, который заряжал своей энергией.
"Сергей Доренко был талантище. Шумный, веселый, крикливый — словом, живой. Он своей энергией заряжал всё вокруг. И лишь очень редко в кругу друзей спрашивал — "ну и зачем это всё?", — сказал Венедиктов.
Ранее стало известно, что Доренко умер после падения с мотоцикла в возрасте 59 лет.
Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи. С октября 1996 по сентябрь 2000 года был ведущим информационных программ "Время" и "Авторская программа Сергея Доренко" на канале ОРТ.
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Общество , Сергей Доренко , Алексей Венедиктов , Газета.Ru , Первый канал , Эхо Москвы
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