Познер заявил, что Доренко в аду

«С Доренко мы были хорошо знакомы, хотя ни в коем случае не близки: его стиль журналистики я считал и считаю неприемлемым. Но он, вне всякого сомнения, был одним из самых ярких, самых талантливых, самых эрудированных журналистов России — в этом для меня нет никаких сомнений», — написал Познер на своем официальном сайте.

Он также отметил, что на фоне сегодняшней журналистики «Сергей Доренко смотрится исполином».

«Он позволял себе самые неслыханные высказывания, поэтому в данном случае позволю себе это и я: хоть я атеист, но думаю, что Сергей в аду, где самому сатане он дает жару, выступая по каналу Государственного Преисподнего Вещания», — написал Владимир Познер, с надеждой, что такое предположение было бы приятно адресату.

Напомним, известный журналист, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко скончался 9 мая в возрасте 59 лет после падения с мотоцикла в центре Москвы.

По официальным данным, причиной смерти стал разрыв аорты.