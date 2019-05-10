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Познер заявил, что Доренко в аду 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Журналист Владимир Познер отреагировал на смерть своего коллеги Сергея Доренко, предположив, что тот «в аду, где самому сатане дает жару».
«С Доренко мы были хорошо знакомы, хотя ни в коем случае не близки: его стиль журналистики я считал и считаю неприемлемым. Но он, вне всякого сомнения, был одним из самых ярких, самых талантливых, самых эрудированных журналистов России — в этом для меня нет никаких сомнений», — написал Познер на своем официальном сайте.
Он также отметил, что на фоне сегодняшней журналистики «Сергей Доренко смотрится исполином».
Названа причина смерти Доренко
«Он позволял себе самые неслыханные высказывания, поэтому в данном случае позволю себе это и я: хоть я атеист, но думаю, что Сергей в аду, где самому сатане он дает жару, выступая по каналу Государственного Преисподнего Вещания», — написал Владимир Познер, с надеждой, что такое предположение было бы приятно адресату.
Напомним, известный журналист, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко скончался 9 мая в возрасте 59 лет после падения с мотоцикла в центре Москвы.
По официальным данным, причиной смерти стал разрыв аорты.
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Общество , Владимир Познер , Сергей Доренко , Радиостанция "Говорит Москва"
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