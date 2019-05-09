«Безумно экспансивный, но точный ориентир»: Алексей Самолетов о Сергее Доренко

Алексею Самолетову посчастливилось прийти на телевидение практически в одно время с Доренко , а затем и вовсе оказаться в одной программе.

Журналист Сергей Доренко был абсолютно образованным и талантливым человеком. Таким мнением поделился обозреватель телеканала «Звезда» Алексей Самолетов.

«Безумно экспансивный. Сережа был очень точным ориентиром. С ним можно было спорить, можно было соглашаться и не соглашаться. Он всегда оставался неким "маячком" как надо или как не надо. Он был очень жестким в критике, но он всегда мог прислушаться к очень точным аргументам или переосмыслить свою позицию», — отметил он.

Вместе с тем Алексей Самолетов подчеркнул, что Доренко прекрасно знал историю и имел потрясающий голос, но был безапелляционным человеком.

«Именно это Сереже зачастую очень сильно вредило, его заносило», — подчеркнул обозреватель.

Кроме того, Алексею Самолетову посчастливилось прийти на телевидение практически в одно время с Доренко, а затем и вовсе оказаться в одной программе.

«Был расцвет ВГТРК — это было начало 1990-х годов. Он работал в программе "Подробности", я был специальным корреспондентом. У меня было несколько командировок, когда я ездил именно по заданию Доренко. И когда в этих командировках возникала конфликтная ситуация, и он ее из Москвы видел так, а я на месте — по-другому, его можно было переубедить. И он соглашался с этим», — вспоминает обозреватель «Звезды».

Сегодня, 9 мая, не стало журналиста, главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко. По предварительной причине, смерть произошла из-за остановки сердца, причем в тот момент журналист находился за рулем своего мотоцикла.

Вместе с тем в Сети было опубликовано видео, на котором запечатлен момент аварии Доренко. Оно было сделано с помощью камер видеонаблюдения с разных ракурсов.