К зданию редакции «Говорит Москва» несут цветы в память о Сергее Доренко

Главный редактор радиостанции скончался накануне, 9 мая, в возрасте 59 лет. Соболезнования выразили мэр Москвы Сергей Собянин , представитель МИДа Мария Захарова , депутаты, сенаторы, журналисты. Сергей Доренко родился в семье военного лётчика в Керчи . После окончания историко-филологического факультета РУДН он работал переводчиком с делегациями из Латинской Америки и Африки. Карьеру на телевидении Сергей Доренко начал в 1985 году. Он вёл программу «Время» и руководил Дирекцией информационных программ на ОРТ. В 2005 году стал автором и ведущим утренней программы «Разворот» на радиостанции «Эхо Москвы»; с 2008 по 2013-й год был главным редактором и ведущим программы «Подъём» на «Русской службе новостей». В 2014-м году создал радиостанцию «Говорит Москва», был её главным редактором и ведущим программы «Подъём». О дате и месте похорон Сергея Доренко будет объявлено позднее.