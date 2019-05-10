Главный редактор радиостанции скончался накануне, 9 мая, в возрасте 59 лет.
Соболезнования выразили мэр Москвы Сергей Собянин, представитель МИДа Мария Захарова, депутаты, сенаторы, журналисты.
Сергей Доренко родился в семье военного лётчика в Керчи. После окончания историко-филологического факультета РУДН он работал переводчиком с делегациями из Латинской Америки и Африки. Карьеру на телевидении Сергей Доренко начал в 1985 году. Он вёл программу «Время» и руководил Дирекцией информационных программ на ОРТ. В 2005 году стал автором и ведущим утренней программы «Разворот» на радиостанции «Эхо Москвы»; с 2008 по 2013-й год был главным редактором и ведущим программы «Подъём» на «Русской службе новостей». В 2014-м году создал радиостанцию «Говорит Москва», был её главным редактором и ведущим программы «Подъём».
О дате и месте похорон Сергея Доренко будет объявлено позднее.