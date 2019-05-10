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К зданию редакции «Говорит Москва» несут цветы в память о Сергее Доренко 

Говорит Москва + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Главный редактор радиостанции скончался накануне, 9 мая, в возрасте 59 лет.
Соболезнования выразили мэр Москвы Сергей Собянин, представитель МИДа Мария Захарова, депутаты, сенаторы, журналисты.
Сергей Доренко родился в семье военного лётчика в Керчи. После окончания историко-филологического факультета РУДН он работал переводчиком с делегациями из Латинской Америки и Африки. Карьеру на телевидении Сергей Доренко начал в 1985 году. Он вёл программу «Время» и руководил Дирекцией информационных программ на ОРТ. В 2005 году стал автором и ведущим утренней программы «Разворот» на радиостанции «Эхо Москвы»; с 2008 по 2013-й год был главным редактором и ведущим программы «Подъём» на «Русской службе новостей». В 2014-м году создал радиостанцию «Говорит Москва», был её главным редактором и ведущим программы «Подъём».
О дате и месте похорон Сергея Доренко будет объявлено позднее.
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Общество , Мария Захарова , Сергей Собянин , Сергей Доренко , МИД , РУДН , Первый канал , Эхо Москвы , Радиостанция "Говорит Москва" , Керчь , Москва
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