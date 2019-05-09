«Он был совершенно отчаянным человеком». Гордон — о Доренко

Телеведущий Александр Гордон выразил соболезнования семье погибшего 9 мая главреда радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко . В разговоре с «360» он вспомнил о взаимоотношениях с журналистом.

Гордон признался, что не был близко знаком с Доренко. По словам телеведущего, погибший был талантливым журналистом, который работал без оглядки на остальных.

«Трудно говорить, но нужно. Мы с Сергеем не были хорошо знакомы, но он был совершенно отчаянный человек во всех проявлениях. Я помню, как я долго ерничал над ним, когда он на какого-то пенсионера наехал на мотоцикле в Сокольниках. Кто мог знать, что именно на мотоцикле он от нас и уедет… Без всякого сомнения, он был очень талантливым человеком. И ни на кого не обращал внимание. Царствие ему небесное», — сказал Гордон.

Журналист Сергей Доренко погиб вечером в четверг, 9 мая, на одной из столичных эстакад. Он ехал на своем мотоцикле и потерял сознание. В себя Доренко так и не пришел. Главному редактору радиостанции «Говорит Москва» было 59 лет.