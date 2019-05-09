Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Он был совершенно отчаянным человеком». Гордон — о Доренко 

360tv.ru 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Телеведущий Александр Гордон выразил соболезнования семье погибшего 9 мая главреда радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко. В разговоре с «360» он вспомнил о взаимоотношениях с журналистом.
Гордон признался, что не был близко знаком с Доренко. По словам телеведущего, погибший был талантливым журналистом, который работал без оглядки на остальных.
«Трудно говорить, но нужно. Мы с Сергеем не были хорошо знакомы, но он был совершенно отчаянный человек во всех проявлениях. Я помню, как я долго ерничал над ним, когда он на какого-то пенсионера наехал на мотоцикле в Сокольниках. Кто мог знать, что именно на мотоцикле он от нас и уедет… Без всякого сомнения, он был очень талантливым человеком. И ни на кого не обращал внимание. Царствие ему небесное», — сказал Гордон.
Журналист Сергей Доренко погиб вечером в четверг, 9 мая, на одной из столичных эстакад. Он ехал на своем мотоцикле и потерял сознание. В себя Доренко так и не пришел. Главному редактору радиостанции «Говорит Москва» было 59 лет.
360tv.ru: последние новости
Владимир Соловьев: «Смерть Сергея Доренко — большая потеря для нашей профессии» «На хорошей скорости». Невзоров прокомментировал гибель Доренко Жительница Йошкар‐Олы стала самой красивой женой в России
Комментарии
Общество , Сергей Доренко , Александр Гордон , Радиостанция "Говорит Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На защиту «Северного потока -2» встали в Европе163
«Мерзость»: Виторган возмущен толкованием слов о ветеранах444
Запах спирта на МКС: РФ обратилась к НАСА37
«Ну, что, отличная смерть, все красиво»56
Кейт Миддлтон задумалась о четвертом ребенке13
Видео
«Отмыться от такого ещё не удавалось»
В мире Украина
На Москву обрушился град
Погода Новости Москвы
Эстония требует от России вернуть часть территории
Прибалтика В мире
Стали известны подвиги деда Зеленского
В мире Украина
Евросоюз предложили ликвидировать
В мире Европа
«Праздновать нечего»: Виторган о Дне Победы
Шоу-бизнес
Появилось видео стычки «Бессмертного полка» с полицией в Киеве
В мире Украина
Малахова удивил внешний вид гостей парада Победы
Общество
«Первый опыт»: Собчак призналась, за что заплатила мужчине
Шоу-бизнес
В США назвали цель парада Победы
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение