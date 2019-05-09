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«Очень похоже на отравление»: Садальский озвучил свою версию смерти Сергея Доренко 

Teleprogramma.pro + ещё 4 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Известный актер Станислав Садальский в Instagram высказался в связи со смертью Сергея Доренко. Он напомнил, что это произошло, когда тележурналист ехал на своем любимом мотоцикле. При этом актер сомневается, что у «молодого, здорового мужика» могло внезапно остановиться сердце.
Стала известна причина смерти Доренко
«Очень похоже на отравление! То, что с Димой Быковым не получилось, получилось с Доренко?! Талантливый, неравнодушный, для него не было авторитетов, он ни перед кем не заискивал, делал, что хотел, говорил то, что думал. Очень уважительно относился к Собянину, ему нравилось все изменения, что происходили в Москве», — заявил Станислав Садальский.
Также актер рассказал, что Доренко приглашал его работать на радио. Однако в итоге этого не случилось. Он выразил соболезнования всем родным и близким журналиста.
Отметим, что тележурналист Сергей Доренко скончался на шестидесятом году жизни. Он обожал мотоциклы. В День Победы он ехал по центру Москвы на своем «железном коне». Неожиданно журналист потерял управление. У него не выдержало сердце.
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Комментарии22
Общество , Станислав Садальский , Сергей Доренко
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