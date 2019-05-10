«Мерзко»: Танцующая на пилоне жена экс-депутата разгневала соцсети

Танцующая на пилоне жена экс-депутата разгневала соцсети

Жена бывшего подмосковного депутата, певица Оксана Яковлева , вызвала волну возмущения в соцсетях после публикации в Instagram видео с поздравлением в честь Дня Победы. На кадрах девушка танцует на пилоне одетой в гимнастёрку и пилотку под песню из фильма «В бой идут одни старики».

С Днём Победы! Кто сегодня идёт на парад? Как отмечаете этот светлый праздник? — спрашивает Яковлева у подписчиков.

Видео вызвало шквал гневных комментариев. Подписчики назвали увиденное «мерзким» и «оскорбительным», а сам факт танца в таком виде посчитали позором.

Никакого уважения к отдавшим жизни за наше будущее. Печально… — пишет пользователь под ником koval anastassia.

Ранее супруга экс-депутата уже оказывалась в центре скандала. В октябре 2018 года она перекрыла МКАД для съёмок клипа, за что впоследствии была привлечена к ответственности.